Додано: Чет 23 тра, 2019 19:59

zzzzzz написав: airmax78 написав: О том, что статистика ничего не знает о миграционных процессах говорит простая практика: сдался Мордор. 4200+ квартир. +/-15000 человек появились из ниоткуда и заселили его. КАК ТАК? Если годовой прирост несчастных 1700 человек в лучшие годы??? Где все эти люди прятались? А таких ЖК как Мордор в Киеве как грязи сдалось только за последние 5 лет. И ни один не пустует. О том, что статистика ничего не знает о миграционных процессах говорит простая практика: сдался Мордор. 4200+ квартир. +/-15000 человек появились из ниоткуда и заселили его. КАК ТАК? Если годовой прирост несчастных 1700 человек в лучшие годы??? Где все эти люди прятались? А таких ЖК как Мордор в Киеве как грязи сдалось только за последние 5 лет. И ни один не пустует.



Если чел там купил квартиру официально и встал на учет то все видно.



Этот понаех выписался из своего населенного пункта и прописался в жк мордоре.



Если это киевлянин то вообще без проблем.



Если это арендатор, то он не светится в статистике и до и после. Если чел там купил квартиру официально и встал на учет то все видно.Этот понаех выписался из своего населенного пункта и прописался в жк мордоре.Если это киевлянин то вообще без проблем.Если это арендатор, то он не светится в статистике и до и после.

Так вот эти арендаторы, которые не светятся в статистике - они и составляют основную массу мигрантов. Сотни тысяч. Поэтому цифра в +1700 или сколько там типа в Киеве приросло, ничего кроме улыбки у меня не вызывает.Более того, у меня было уже 2 квартиры в Киеве - ни в одной я не прописывался. Говорю же, с 2014го года это стало сложнее. Я военкомата не боюсь, но многие не регистрируются даже в собственных квартирах в т.ч. и по этой причине.Да просто посмотрите сколько в Киеве автомобилей с некиевской регистрацией - вы что, думаете это все командировочные или на пару дней приехали?