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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 тра, 2019 19:33
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Ребята, ну вы же понимаете, что тогда эта статистика ВООБЩЕ НИ О ЧЕМ.
Нет, не понимаем.
Методология точно описана.
Рождаемость смертность тоже легко считается.
Я рад за методологию. С естественным приростом/убылью тоже вопросов нет (хотя есть - умерший в Киеве, но зарегистрированный в Чернигове - он в чью убыль идет? Киева или Чернигова?). Но по миграции статистика вообще не в теме. Львиная доля миграции в стране никак не попадает на статистические радары.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 19:38
О том, что статистика ничего не знает о миграционных процессах говорит простая практика: сдался Мордор. 4200+ квартир. +/-15000 человек появились из ниоткуда и заселили его. КАК ТАК? Если годовой прирост несчастных 1700 человек в лучшие годы??? Где все эти люди прятались? А таких ЖК как Мордор в Киеве как грязи сдалось только за последние 5 лет. И ни один не пустует.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 19:53
airmax78 написав:
О том, что статистика ничего не знает о миграционных процессах говорит простая практика: сдался Мордор. 4200+ квартир. +/-15000 человек появились из ниоткуда и заселили его. КАК ТАК? Если годовой прирост несчастных 1700 человек в лучшие годы??? Где все эти люди прятались? А таких ЖК как Мордор в Киеве как грязи сдалось только за последние 5 лет. И ни один не пустует.
Если чел там купил квартиру официально и встал на учет то все видно.
Этот понаех выписался из своего населенного пункта и прописался в жк мордоре.
Если это киевлянин то вообще без проблем.
Если это арендатор, то он не светится в статистике и до и после.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 23 тра, 2019 19:59
zzzzzz написав: airmax78 написав:
О том, что статистика ничего не знает о миграционных процессах говорит простая практика: сдался Мордор. 4200+ квартир. +/-15000 человек появились из ниоткуда и заселили его. КАК ТАК? Если годовой прирост несчастных 1700 человек в лучшие годы??? Где все эти люди прятались? А таких ЖК как Мордор в Киеве как грязи сдалось только за последние 5 лет. И ни один не пустует.
Если чел там купил квартиру официально и встал на учет то все видно.
Этот понаех выписался из своего населенного пункта и прописался в жк мордоре.
Если это киевлянин то вообще без проблем.
Если это арендатор, то он не светится в статистике и до и после.
Так вот эти арендаторы, которые не светятся в статистике - они и составляют основную массу мигрантов. Сотни тысяч. Поэтому цифра в +1700 или сколько там типа в Киеве приросло, ничего кроме улыбки у меня не вызывает.
Более того, у меня было уже 2 квартиры в Киеве - ни в одной я не прописывался. Говорю же, с 2014го года это стало сложнее. Я военкомата не боюсь, но многие не регистрируются даже в собственных квартирах в т.ч. и по этой причине.
Да просто посмотрите сколько в Киеве автомобилей с некиевской регистрацией - вы что, думаете это все командировочные или на пару дней приехали?
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Додано: Чет 23 тра, 2019 20:01
Я недавно проходил мимо Герцен-Парка. Дома сдались 2 года назад. Заселены %% на 60-70 если не больше. Все вокруг запарковано автомобилями с некиевскими номерами. У меня в паркинге автомобилей с некиевской регистрацией визуально тоже больше, чем с киевской.
Мусор на входе - мусор на выходе. Вот это наша статистика по миграции. А вы предлагаете делать какие-то серьезные, далеко идущие выводы и прогнозы на основании этого мусора.
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