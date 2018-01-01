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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1051105210531054

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 150
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:33

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Ребята, ну вы же понимаете, что тогда эта статистика ВООБЩЕ НИ О ЧЕМ.

Нет, не понимаем.
Методология точно описана.
Рождаемость смертность тоже легко считается.

Я рад за методологию. С естественным приростом/убылью тоже вопросов нет (хотя есть - умерший в Киеве, но зарегистрированный в Чернигове - он в чью убыль идет? Киева или Чернигова?). Но по миграции статистика вообще не в теме. Львиная доля миграции в стране никак не попадает на статистические радары.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:38

О том, что статистика ничего не знает о миграционных процессах говорит простая практика: сдался Мордор. 4200+ квартир. +/-15000 человек появились из ниоткуда и заселили его. КАК ТАК? Если годовой прирост несчастных 1700 человек в лучшие годы??? Где все эти люди прятались? А таких ЖК как Мордор в Киеве как грязи сдалось только за последние 5 лет. И ни один не пустует.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:53

  airmax78 написав:О том, что статистика ничего не знает о миграционных процессах говорит простая практика: сдался Мордор. 4200+ квартир. +/-15000 человек появились из ниоткуда и заселили его. КАК ТАК? Если годовой прирост несчастных 1700 человек в лучшие годы??? Где все эти люди прятались? А таких ЖК как Мордор в Киеве как грязи сдалось только за последние 5 лет. И ни один не пустует.


Если чел там купил квартиру официально и встал на учет то все видно.

Этот понаех выписался из своего населенного пункта и прописался в жк мордоре.

Если это киевлянин то вообще без проблем.

Если это арендатор, то он не светится в статистике и до и после.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:59

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:О том, что статистика ничего не знает о миграционных процессах говорит простая практика: сдался Мордор. 4200+ квартир. +/-15000 человек появились из ниоткуда и заселили его. КАК ТАК? Если годовой прирост несчастных 1700 человек в лучшие годы??? Где все эти люди прятались? А таких ЖК как Мордор в Киеве как грязи сдалось только за последние 5 лет. И ни один не пустует.


Если чел там купил квартиру официально и встал на учет то все видно.

Этот понаех выписался из своего населенного пункта и прописался в жк мордоре.

Если это киевлянин то вообще без проблем.

Если это арендатор, то он не светится в статистике и до и после.

Так вот эти арендаторы, которые не светятся в статистике - они и составляют основную массу мигрантов. Сотни тысяч. Поэтому цифра в +1700 или сколько там типа в Киеве приросло, ничего кроме улыбки у меня не вызывает.
Более того, у меня было уже 2 квартиры в Киеве - ни в одной я не прописывался. Говорю же, с 2014го года это стало сложнее. Я военкомата не боюсь, но многие не регистрируются даже в собственных квартирах в т.ч. и по этой причине.
Да просто посмотрите сколько в Киеве автомобилей с некиевской регистрацией - вы что, думаете это все командировочные или на пару дней приехали?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я недавно проходил мимо Герцен-Парка. Дома сдались 2 года назад. Заселены %% на 60-70 если не больше. Все вокруг запарковано автомобилями с некиевскими номерами. У меня в паркинге автомобилей с некиевской регистрацией визуально тоже больше, чем с киевской.
Мусор на входе - мусор на выходе. Вот это наша статистика по миграции. А вы предлагаете делать какие-то серьезные, далеко идущие выводы и прогнозы на основании этого мусора.
airmax78
 
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