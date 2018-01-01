Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ребята, ну вы же понимаете, что тогда эта статистика ВООБЩЕ НИ О ЧЕМ.
Нет, не понимаем. Методология точно описана. Рождаемость смертность тоже легко считается.
Я рад за методологию. С естественным приростом/убылью тоже вопросов нет (хотя есть - умерший в Киеве, но зарегистрированный в Чернигове - он в чью убыль идет? Киева или Чернигова?). Но по миграции статистика вообще не в теме. Львиная доля миграции в стране никак не попадает на статистические радары.
О том, что статистика ничего не знает о миграционных процессах говорит простая практика: сдался Мордор. 4200+ квартир. +/-15000 человек появились из ниоткуда и заселили его. КАК ТАК? Если годовой прирост несчастных 1700 человек в лучшие годы??? Где все эти люди прятались? А таких ЖК как Мордор в Киеве как грязи сдалось только за последние 5 лет. И ни один не пустует.
airmax78 написав:О том, что статистика ничего не знает о миграционных процессах говорит простая практика: сдался Мордор. 4200+ квартир. +/-15000 человек появились из ниоткуда и заселили его. КАК ТАК? Если годовой прирост несчастных 1700 человек в лучшие годы??? Где все эти люди прятались? А таких ЖК как Мордор в Киеве как грязи сдалось только за последние 5 лет. И ни один не пустует.
Если чел там купил квартиру официально и встал на учет то все видно.
Этот понаех выписался из своего населенного пункта и прописался в жк мордоре.
Если это киевлянин то вообще без проблем.
Если это арендатор, то он не светится в статистике и до и после.
airmax78 написав:О том, что статистика ничего не знает о миграционных процессах говорит простая практика: сдался Мордор. 4200+ квартир. +/-15000 человек появились из ниоткуда и заселили его. КАК ТАК? Если годовой прирост несчастных 1700 человек в лучшие годы??? Где все эти люди прятались? А таких ЖК как Мордор в Киеве как грязи сдалось только за последние 5 лет. И ни один не пустует.
Если чел там купил квартиру официально и встал на учет то все видно.
Этот понаех выписался из своего населенного пункта и прописался в жк мордоре.
Если это киевлянин то вообще без проблем.
Если это арендатор, то он не светится в статистике и до и после.
Так вот эти арендаторы, которые не светятся в статистике - они и составляют основную массу мигрантов. Сотни тысяч. Поэтому цифра в +1700 или сколько там типа в Киеве приросло, ничего кроме улыбки у меня не вызывает. Более того, у меня было уже 2 квартиры в Киеве - ни в одной я не прописывался. Говорю же, с 2014го года это стало сложнее. Я военкомата не боюсь, но многие не регистрируются даже в собственных квартирах в т.ч. и по этой причине. Да просто посмотрите сколько в Киеве автомобилей с некиевской регистрацией - вы что, думаете это все командировочные или на пару дней приехали?
Я недавно проходил мимо Герцен-Парка. Дома сдались 2 года назад. Заселены %% на 60-70 если не больше. Все вокруг запарковано автомобилями с некиевскими номерами. У меня в паркинге автомобилей с некиевской регистрацией визуально тоже больше, чем с киевской. Мусор на входе - мусор на выходе. Вот это наша статистика по миграции. А вы предлагаете делать какие-то серьезные, далеко идущие выводы и прогнозы на основании этого мусора.
trololo написав:что лучше с рассчетом на метрик: -сырецкие сады -місто квітів -варшава + ?
Мне кажется,что Варшавский +,самый интересный вариант,плюс там рассрочка вменяемая,на 3 года,1-й взнос от 30-ти %-в,без удорожания,но с привязкой к доллару по курсу НБУ ,но без 10-ти процентной скидки как при 100%-й оплате. Этот вариант точно будет возле метро,там запроектировали депо,значит и саму станцию воткнут где-то возле развязки,т.е. будет очень рядом. Все заметили как Максик крылья счастья прицепил? Уже не плачет по поводу Зе и плохого народа,вот что значит переобулся и запрыгнул в зелёный матрас. Продал таки свой недострой,хотя кажется что опять дно выловил?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
trololo написав:что лучше с рассчетом на метрик: -сырецкие сады -місто квітів -варшава + ?
Мне кажется,что Варшавский +,самый интересный вариант,плюс там рассрочка вменяемая,на 3 года,1-й взнос от 30-ти %-в,без удорожания,но с привязкой к доллару по курсу НБУ ,но без 10-ти процентной скидки как при 100%-й оплате. Этот вариант точно будет возле метро,там запроектировали депо,значит и саму станцию воткнут где-то возле развязки,т.е. будет очень рядом. Все заметили как Максик крылья счастья прицепил? Уже не плачет по поводу Зе и плохого народа,вот что значит переобулся и запрыгнул в зелёный матрас. Продал таки свой недострой,хотя кажется что опять дно выловил?
А чего плакать-то? Мудрый народ так решил - народу виднее. Я же в соседней ветке написал, наш народ - сплошь светлые головы. В марте 1991 - 70% за сохранение СССР. В декабре 1991 - 90% - за независимость Украины. Наш народ не проведешь - он манипуляциям не поддается. Поэтому что тут остается? Только принять выбор большинства и наслаждаться.