Додано: Чет 23 тра, 2019 21:27

airmax78

мы не о программе передач 1+1,мы говорим о том,что вы на зелёном заборе и можно позволить быть себе мудрым,расслабленным,на сигарете в гамаке с бокалом вина.

так что был за объект?

я так понимаю полтосик отбился?

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.