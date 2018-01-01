airmax78
мы не о программе передач 1+1,мы говорим о том,что вы на зелёном заборе и можно позволить быть себе мудрым,расслабленным,на сигарете в гамаке с бокалом вина.
так что был за объект?
я так понимаю полтосик отбился?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:27
airmax78
мы не о программе передач 1+1,мы говорим о том,что вы на зелёном заборе и можно позволить быть себе мудрым,расслабленным,на сигарете в гамаке с бокалом вина.
так что был за объект?
я так понимаю полтосик отбился?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:29
moldashavanin
А ты наверно как Сталлоне в первом Рембо одними шишками готов сепаров закидать и до рудников Желтых Вод щелбанами довезти?
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:34
|