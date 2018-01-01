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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 150
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:27

airmax78
мы не о программе передач 1+1,мы говорим о том,что вы на зелёном заборе и можно позволить быть себе мудрым,расслабленным,на сигарете в гамаке с бокалом вина.
так что был за объект?
я так понимаю полтосик отбился?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:29

moldashavanin
А ты наверно как Сталлоне в первом Рембо одними шишками готов сепаров закидать и до рудников Желтых Вод щелбанами довезти?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:34

  барабашов написав:moldashavanin
А ты наверно как Сталлоне в первом Рембо одними шишками готов сепаров закидать и до рудников Желтых Вод щелбанами довезти?

Молдашаванин недавно по-серьезнее подвиг совершил: отомстил всем жирным котам - проголосовал за Зе.
airmax78
 
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