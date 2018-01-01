moldashavanin
А ты наверно как Сталлоне в первом Рембо одними шишками готов сепаров закидать и до рудников Желтых Вод щелбанами довезти?
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Додано: Чет 23 тра, 2019 21:29
moldashavanin
А ты наверно как Сталлоне в первом Рембо одними шишками готов сепаров закидать и до рудников Желтых Вод щелбанами довезти?
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:34
Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Простите, а что было в марте 1991 года? ГКЧП был в августе 1991, потом реферндум декабря 1991 за независимость. Что же было в марте?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Чем лучше ? Там главная проблема что все окружающие улицы узкие. Я много лет ездил по отрезку Крещатик-Б.Житомирская-Сичовых стрельцов , там пробки 18 часов в день.5 дней в неделю. Учитывая отсутствие метро в пробках стоят все, и автолюбители и пассажиры общественного транспорта.[/quote]Смысл в том, чтобы передвигаться там пешком в радиусе 2-2.5 км. Какое авто, зачем
Но согласен, риски есть, жуем попкорн и думаем
Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:59
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