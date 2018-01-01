moldashavanin
А ты наверно как Сталлоне в первом Рембо одними шишками готов сепаров закидать и до рудников Желтых Вод щелбанами довезти?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:29
moldashavanin
А ты наверно как Сталлоне в первом Рембо одними шишками готов сепаров закидать и до рудников Желтых Вод щелбанами довезти?
Додано: Чет 23 тра, 2019 21:34
Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Простите, а что было в марте 1991 года? ГКЧП был в августе 1991, потом реферндум декабря 1991 за независимость. Что же было в марте?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Чем лучше ? Там главная проблема что все окружающие улицы узкие. Я много лет ездил по отрезку Крещатик-Б.Житомирская-Сичовых стрельцов , там пробки 18 часов в день.5 дней в неделю. Учитывая отсутствие метро в пробках стоят все, и автолюбители и пассажиры общественного транспорта.[/quote]Смысл в том, чтобы передвигаться там пешком в радиусе 2-2.5 км. Какое авто, зачем
Но согласен, риски есть, жуем попкорн и думаем
Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:59
Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:15
Новые детали про Патриотику
Межведомственная комиссия по вопросам защиты прав инвесторов рассмотрела дело о ситуации, сложившейся вокруг строительства ЖМ “Патриотика на озерах”. По итогам рассмотрения, Кабмин поручил Госрегуляторной службе Украины проверить ряд нормативных актов КГГА, касающихся строительства, а также указал на многочисленные нарушения в действиях столичной администрации и подведомственных ей департаментов в отношении противодействия строительству жилого массива на Осокорках.
Суд запретил строить подстанцию .
Живите своим умом!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:21
по сводкам з "паспортного стола", чи як там воно шас називаєццо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:49
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ВБ назвал Украину беднейшей в регионе.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:38
А Ви в тому сумнівались?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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