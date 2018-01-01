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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1053105410551056>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 150
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:29

moldashavanin
А ты наверно как Сталлоне в первом Рембо одними шишками готов сепаров закидать и до рудников Желтых Вод щелбанами довезти?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:34

  барабашов написав:moldashavanin
А ты наверно как Сталлоне в первом Рембо одними шишками готов сепаров закидать и до рудников Желтых Вод щелбанами довезти?

Молдашаванин недавно по-серьезнее подвиг совершил: отомстил всем жирным котам - проголосовал за Зе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я же в соседней ветке написал, наш народ - сплошь светлые головы. В марте 1991 - 70% за сохранение ССС

Простите, а что было в марте 1991 года? ГКЧП был в августе 1991, потом реферндум декабря 1991 за независимость. Что же было в марте?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  CRUSADER написав:
airmax78 написав:[quote="4672555:CRUSADER"]Что то я запал на ярославов град. Заначка жжет карман, сдача домов уже вот вот. Центр фактически

По чем сейчас метр? Год назад уже было не очень дешево.
1600 видовой плюс ещё можно выбить 10% за 100% оплату. Имхо, локация лучше серебряной мили


Чем лучше ? Там главная проблема что все окружающие улицы узкие. Я много лет ездил по отрезку Крещатик-Б.Житомирская-Сичовых стрельцов , там пробки 18 часов в день.5 дней в неделю. Учитывая отсутствие метро в пробках стоят все, и автолюбители и пассажиры общественного транспорта.[/quote]Смысл в том, чтобы передвигаться там пешком в радиусе 2-2.5 км. Какое авто, зачем
Но согласен, риски есть, жуем попкорн и думаем
CRUSADER
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:59

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Я же в соседней ветке написал, наш народ - сплошь светлые головы. В марте 1991 - 70% за сохранение ССС

Простите, а что было в марте 1991 года? ГКЧП был в августе 1991, потом реферндум декабря 1991 за независимость. Что же было в марте?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%A1%D0%A0
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:15

Новые детали про Патриотику
http://kievvlast.com.ua/news/gosregulya ... -na-ozerah

Межведомственная комиссия по вопросам защиты прав инвесторов рассмотрела дело о ситуации, сложившейся вокруг строительства ЖМ “Патриотика на озерах”. По итогам рассмотрения, Кабмин поручил Госрегуляторной службе Украины проверить ряд нормативных актов КГГА, касающихся строительства, а также указал на многочисленные нарушения в действиях столичной администрации и подведомственных ей департаментов в отношении противодействия строительству жилого массива на Осокорках.


Суд запретил строить подстанцию .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:21

  airmax78 написав:Вот я все-таки не понимаю, как они миграционный прирост считают?

по сводкам з "паспортного стола", чи як там воно шас називаєццо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:49

  flyman написав:
  airmax78 написав:Вот я все-таки не понимаю, как они миграционный прирост считают?

по сводкам з "паспортного стола", чи як там воно шас називаєццо

Я же говорю: инфа ни о чем.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ВБ назвал Украину беднейшей в регионе.

https://korrespondent.net/business/econ ... -v-rehyone
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:38

  Чукча2 написав:ВБ назвал Украину беднейшей в регионе.

https://korrespondent.net/business/econ ... -v-rehyone


А Ви в тому сумнівались?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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