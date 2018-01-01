Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:47
Цена на железную руду взлетела до 100 долларов, это максимум за 5 лет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:54
Frant написав:
А Ви в тому сумнівались?
Я нет, но тут же много рожевокулярников...то для них
Чукча2
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:01
Чукча2 написав: Frant написав:
А Ви в тому сумнівались?
Я нет, но тут же много рожевокулярников...то для них
А вони варяться у власному соку.
І далі бориспільського аеропорту і кільцевої дороги - не їздять)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:15
Frant написав:
А Ви в тому сумнівались?
Глядя на киевские цены и авто, я сомневаюсь. И даже глядя на цены и авто в 90 км от Киева - тоже сомневаюсь.
Gastarbaiter
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:43
zzzzzz написав:
Цена на железную руду взлетела до 100 долларов, это максимум за 5 лет.
Зато металл вернулся почти к новогодним минимумам
antey1969
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:10
Gastarbaiter написав: Frant написав:
А Ви в тому сумнівались?
Глядя на киевские цены и авто, я сомневаюсь. И даже глядя на цены и авто в 90 км от Киева - тоже сомневаюсь.
То вы видите "сливки" общества. Покатайтесь в час пик в транспорте и увидите тех кто их взбивает. Заодно и подышите ими. Час назад на 112-м женщина возмущалась почему до сих пор в транспорте нет обещанных кондиционеров ??? Видно не хочет снабжать нашу медицину жмурами. А в Польше увеличивается кол-во людей которые дожили до 100-а лет. Но эта инфа секретная и её отсюда убрали.
moniks
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:17
Кто не в курсе, Убер запустил свою маршрутку (убершатл) по Киеву
Отправление каждые 15 мин , кондишин и тп,стоячих мест нет, проезд 15грн
Xenon
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:28
Xenon написав:
Кто не в курсе, Убер запустил свою маршрутку (убершатл) по Киеву
Видел довольного Виталика на открытии первого маршрута.
Не в курсе, Убер получил лицензию как и все остальные перевозчики Киева , или это "попутка, никаких лицензий не надо?"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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