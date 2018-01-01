Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Глядя на киевские цены и авто, я сомневаюсь. И даже глядя на цены и авто в 90 км от Киева - тоже сомневаюсь.
То вы видите "сливки" общества. Покатайтесь в час пик в транспорте и увидите тех кто их взбивает. Заодно и подышите ими. Час назад на 112-м женщина возмущалась почему до сих пор в транспорте нет обещанных кондиционеров ??? Видно не хочет снабжать нашу медицину жмурами. А в Польше увеличивается кол-во людей которые дожили до 100-а лет. Но эта инфа секретная и её отсюда убрали.