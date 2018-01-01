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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1054105510561057>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 150
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:47

Цена на железную руду взлетела до 100 долларов, это максимум за 5 лет.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:А Ви в тому сумнівались?


Я нет, но тут же много рожевокулярников...то для них
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:15

  Frant написав:
  Чукча2 написав:ВБ назвал Украину беднейшей в регионе.

https://korrespondent.net/business/econ ... -v-rehyone


А Ви в тому сумнівались?

Глядя на киевские цены и авто, я сомневаюсь. И даже глядя на цены и авто в 90 км от Киева - тоже сомневаюсь.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:43

  zzzzzz написав:Цена на железную руду взлетела до 100 долларов, это максимум за 5 лет.

Зато металл вернулся почти к новогодним минимумам
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:10

  Gastarbaiter написав:
  Frant написав:
  Чукча2 написав:ВБ назвал Украину беднейшей в регионе.
https://korrespondent.net/business/econ ... -v-rehyone

А Ви в тому сумнівались?

Глядя на киевские цены и авто, я сомневаюсь. И даже глядя на цены и авто в 90 км от Киева - тоже сомневаюсь.

То вы видите "сливки" общества. Покатайтесь в час пик в транспорте и увидите тех кто их взбивает. Заодно и подышите ими. Час назад на 112-м женщина возмущалась почему до сих пор в транспорте нет обещанных кондиционеров ??? Видно не хочет снабжать нашу медицину жмурами. А в Польше увеличивается кол-во людей которые дожили до 100-а лет. Но эта инфа секретная и её отсюда убрали.
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:17

Кто не в курсе, Убер запустил свою маршрутку (убершатл) по Киеву
Отправление каждые 15 мин , кондишин и тп,стоячих мест нет, проезд 15грн
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Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Xenon написав:Кто не в курсе, Убер запустил свою маршрутку (убершатл) по Киеву

Видел довольного Виталика на открытии первого маршрута.
Не в курсе, Убер получил лицензию как и все остальные перевозчики Киева , или это "попутка, никаких лицензий не надо?"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:51

100куе без газа и э.э. 406 кв.м.
Без отделки.

Что скажут эксперты.
Да,вложить в него надо еще 100куе
http://domik.ua/nedvizhimost/appleObject1477834.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:58

  zzzzzz написав:100куе без газа и э.э. 406 кв.м.
Без отделки.

Что скажут эксперты.
Да,вложить в него надо еще 100куе
http://domik.ua/nedvizhimost/appleObject1477834.html

чть еще можно сказать?
вы реальный эксперт как Я погляжу
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:07

zzzzzz
год постройки здания - 2009, ..............

Дом без отделки.......

Дом был ПОСТРОЕН НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ, в связи с изменившимся семейным положением выставлен на продажу.

Если год постройки-2009 ( а начало стройки-2008?), то понятно семейное положение.Декрет...то есть кредит. Было 200 000. Стало 110 000. А воз и ныне там.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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