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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:47
Живите своим умом!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:15
Глядя на киевские цены и авто, я сомневаюсь. И даже глядя на цены и авто в 90 км от Киева - тоже сомневаюсь.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:43
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:10
То вы видите "сливки" общества. Покатайтесь в час пик в транспорте и увидите тех кто их взбивает. Заодно и подышите ими. Час назад на 112-м женщина возмущалась почему до сих пор в транспорте нет обещанных кондиционеров ??? Видно не хочет снабжать нашу медицину жмурами. А в Польше увеличивается кол-во людей которые дожили до 100-а лет. Но эта инфа секретная и её отсюда убрали.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:17
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Видел довольного Виталика на открытии первого маршрута.
Не в курсе, Убер получил лицензию как и все остальные перевозчики Киева , или это "попутка, никаких лицензий не надо?"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:51
100куе без газа и э.э. 406 кв.м.
Без отделки.
Что скажут эксперты.
Да,вложить в него надо еще 100куе
Живите своим умом!
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:58
чть еще можно сказать?
вы реальный эксперт как Я погляжу
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:07
zzzzzz
Если год постройки-2009 ( а начало стройки-2008?), то понятно семейное положение.Декрет...то есть кредит. Было 200 000. Стало 110 000. А воз и ныне там.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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