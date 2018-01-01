Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:22

Прохожий

Выдалась свободная минутка? Это хорошо. Без Вас и без Кинга скучновато

Кинг, я так думаю, подался в штат инспекторов по парковке. Борется.

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s