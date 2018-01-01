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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:22
Прохожий
Выдалась свободная минутка? Это хорошо. Без Вас и без Кинга скучновато
Кинг, я так думаю, подался в штат инспекторов по парковке. Борется.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:37
Serg-ik написав:zzzzzz
год постройки здания - 2009, ..............
Дом без отделки.......
Дом был ПОСТРОЕН НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ, в связи с изменившимся семейным положением выставлен на продажу.
Если год постройки-2009 ( а начало стройки-2008?), то понятно семейное положение.Декрет...то есть кредит. Было 200 000. Стало 110 000. А воз и ныне там.
Обьявление на домике от 2015 года)
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:44
С первого взгляда - супер! Если доделать то мечта жизни получится. Со второго стал заметен из окна крупный дом рядом. С третьего абсолютно горбатые 18 соток. Дело вкуса и тяги к природе
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moniks
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:48
Serg-ik написав: Xenon написав:
Кто не в курсе, Убер запустил свою маршрутку (убершатл) по Киеву
Видел довольного Виталика на открытии первого маршрута.
Не в курсе, Убер получил лицензию как и все остальные перевозчики Киева , или это "попутка, никаких лицензий не надо?"
Хз, но останавливается где попало. Ездил с Веника в центр и обратно, 20-25 грн, туда ехало 7 человек, обратно 4.
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speedsx
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:54
speedsx написав: Serg-ik написав: Xenon написав:
Кто не в курсе, Убер запустил свою маршрутку (убершатл) по Киеву
Видел довольного Виталика на открытии первого маршрута.
Не в курсе, Убер получил лицензию как и все остальные перевозчики Киева , или это "попутка, никаких лицензий не надо?"
Хз, но останавливается где попало. Ездил с Веника в центр и обратно, 20-25 грн, туда ехало 7 человек, обратно 4.
... а який тариф на "звичайні" маррутки у Києві?
- бо, в місті Лева 7грн
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:36
Новопечерские Липки и залетная элита
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Xenon
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:43
Xenon написав:
Новопечерские Липки и залетная элита
Надеюсь ее машину сожгут. Но не на газоне, чтоб не портить.
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kyk
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:35
kyk написав:
Надеюсь ее машину сожгут. Но не на газоне, чтоб не портить.
Так и её жалко. В смысле плитку
Представляю как она мозг выносит своему мужику
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moniks
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:46
Xenon написав:
Новопечерские Липки и залетная элита
Какой-то очень старый видосик. В Новолипки на таком автомобиле может разве что маникюрша приехать. Хотя, может это как раз она и есть?
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airmax78
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