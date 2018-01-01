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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1055105610571058>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 150
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:22

Прохожий
Выдалась свободная минутка? Это хорошо. Без Вас и без Кинга скучновато
Кинг, я так думаю, подался в штат инспекторов по парковке. Борется.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:37

  Serg-ik написав:zzzzzz
год постройки здания - 2009, ..............

Дом без отделки.......

Дом был ПОСТРОЕН НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ, в связи с изменившимся семейным положением выставлен на продажу.

Если год постройки-2009 ( а начало стройки-2008?), то понятно семейное положение.Декрет...то есть кредит. Было 200 000. Стало 110 000. А воз и ныне там.


Обьявление на домике от 2015 года)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:44

  zzzzzz написав:100куе без газа и э.э. 406 кв.м.
Без отделки.

Что скажут эксперты.
Да,вложить в него надо еще 100куе
http://domik.ua/nedvizhimost/appleObject1477834.html

С первого взгляда - супер! Если доделать то мечта жизни получится. Со второго стал заметен из окна крупный дом рядом. С третьего абсолютно горбатые 18 соток. Дело вкуса и тяги к природе 8)
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:48

  Serg-ik написав:
  Xenon написав:Кто не в курсе, Убер запустил свою маршрутку (убершатл) по Киеву

Видел довольного Виталика на открытии первого маршрута.
Не в курсе, Убер получил лицензию как и все остальные перевозчики Киева , или это "попутка, никаких лицензий не надо?"

Хз, но останавливается где попало. Ездил с Веника в центр и обратно, 20-25 грн, туда ехало 7 человек, обратно 4.
speedsx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:54

  speedsx написав:
  Serg-ik написав:
  Xenon написав:Кто не в курсе, Убер запустил свою маршрутку (убершатл) по Киеву

Видел довольного Виталика на открытии первого маршрута.
Не в курсе, Убер получил лицензию как и все остальные перевозчики Киева , или это "попутка, никаких лицензий не надо?"

Хз, но останавливается где попало. Ездил с Веника в центр и обратно, 20-25 грн, туда ехало 7 человек, обратно 4.

... а який тариф на "звичайні" маррутки у Києві?
- бо, в місті Лева 7грн
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:36

Новопечерские Липки и залетная элита :)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:43

  Xenon написав:Новопечерские Липки и залетная элита :)

Надеюсь ее машину сожгут. Но не на газоне, чтоб не портить.
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:35

  kyk написав:Надеюсь ее машину сожгут. Но не на газоне, чтоб не портить.

Так и её жалко. В смысле плитку :mrgreen: Представляю как она мозг выносит своему мужику :shock:
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:46

  Xenon написав:Новопечерские Липки и залетная элита :)

Какой-то очень старый видосик. В Новолипки на таком автомобиле может разве что маникюрша приехать. Хотя, может это как раз она и есть?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:54

  airmax78 написав:
  Xenon написав:Новопечерские Липки и залетная элита :)

Какой-то очень старый видосик. В Новолипки на таком автомобиле может разве что маникюрша приехать. Хотя, может это как раз она и есть?


Просто содержанка чья-то очередная новоиспеченная.
kbadoo
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