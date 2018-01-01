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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1055105610571058

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 150
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:14

  zzzzzz написав:100куе без газа и э.э. 406 кв.м.
Без отделки.

Что скажут эксперты.
Да,вложить в него надо еще 100куе
http://domik.ua/nedvizhimost/appleObject1477834.html

Как они коробку выгнали без электроэнергии?
На генераторе? 8)
Столбы где то рядом - не катит. Может не быть свободной мощности.
Думаю, разгадка где то в этой области :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:15

  UA написав:
  zzzzzz написав:100куе без газа и э.э. 406 кв.м.
Без отделки.

Что скажут эксперты.
Да,вложить в него надо еще 100куе
http://domik.ua/nedvizhimost/appleObject1477834.html

Как они коробку выгнали без электроэнергии?
На генераторе? 8)
Столбы где то рядом - не катит. Может не быть свободной мощности.
Думаю, разгадка где то в этой области :mrgreen:

"Дом 2009 года, введен в эксплуатацию. Газ и электричество проходят рядом - всего в 15 метрах." Звучит как приговор.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:21

  zzzzzz написав:100куе без газа и э.э. 406 кв.м.
Без отделки.

Что скажут эксперты.
Да,вложить в него надо еще 100куе
http://domik.ua/nedvizhimost/appleObject1477834.html

Только подключение газа и эл.ен со всеми доками займет минимум год и 10-15к баксов.
А чтобы сделать внутреннюю отделку со всеми коммуникациями + кое какую мебель + двор привести в порядок нужно иметь минимум 150к баксов еще
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:27

  Xenon написав:Только подключение газа и эл.ен со всеми доками займет минимум год и 10-15к баксов.
А чтобы сделать внутреннюю отделку со всеми коммуникациями + кое какую мебель + двор привести в порядок нужно иметь минимум 150к баксов еще

Если нет мощностей, то можно попасть на покупку трансформатора.
А это не 10куе. :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:37

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:100куе без газа и э.э. 406 кв.м.
Без отделки.

Что скажут эксперты.
Да,вложить в него надо еще 100куе
http://domik.ua/nedvizhimost/appleObject1477834.html

"Дом 2009 года, введен в эксплуатацию. Газ и электричество проходят рядом - всего в 15 метрах." Звучит как приговор.

100%
+
Сколько будет стоить содержать и отопить такой дом зимой?
Да и нах он нужен в принципе? Ну разве что цыганской семье...
Кстати мне очень интересна реальная ЦА на покупки коробки 400м2 в ипенях Иванкова.

зы: паротерм отличный материал 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:08

  Xenon написав:Новопечерские Липки и залетная элита :)

Нужен закон о принудительной стерилизации.
UA
 
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  #<1 ... 1055105610571058
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