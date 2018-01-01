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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:14
Как они коробку выгнали без электроэнергии?
На генераторе?
Столбы где то рядом - не катит. Может не быть свободной мощности.
Думаю, разгадка где то в этой области
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UA
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:15
UA написав:
Как они коробку выгнали без электроэнергии?
На генераторе?
Столбы где то рядом - не катит. Может не быть свободной мощности.
Думаю, разгадка где то в этой области
"Дом 2009 года, введен в эксплуатацию. Газ и электричество проходят рядом - всего в 15 метрах." Звучит как приговор.
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airmax78
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:21
Только подключение газа и эл.ен со всеми доками займет минимум год и 10-15к баксов.
А чтобы сделать внутреннюю отделку со всеми коммуникациями + кое какую мебель + двор привести в порядок нужно иметь минимум 150к баксов еще
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Xenon
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:27
Xenon написав:
Только подключение газа и эл.ен со всеми доками займет минимум год и 10-15к баксов.
А чтобы сделать внутреннюю отделку со всеми коммуникациями + кое какую мебель + двор привести в порядок нужно иметь минимум 150к баксов еще
Если нет мощностей, то можно попасть на покупку трансформатора.
А это не 10куе.
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UA
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:37
airmax78 написав:
"Дом 2009 года, введен в эксплуатацию. Газ и электричество проходят рядом - всего в 15 метрах." Звучит как приговор.
100%
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Сколько будет стоить содержать и отопить такой дом зимой?
Да и нах он нужен в принципе? Ну разве что цыганской семье...
Кстати мне очень интересна реальная ЦА на покупки коробки 400м2 в ипенях Иванкова.
зы: паротерм отличный материал
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:08
Xenon написав:
Новопечерские Липки и залетная элита
Нужен закон о принудительной стерилизации.
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UA
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