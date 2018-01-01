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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 тра, 2019 11:04
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 25 тра, 2019 12:03
Скорее всего это лето большинство киевлян будет опять сидеть без горячей воды .
НАК опубликовал свежие данные, по состоянию на 22 мая долг Киевтеплоэнерго перед Нафтогазом составил 3,5 млрд.грн , причем с начала года долг вырос на 1,6 млрд.грн.
Живите своим умом!
Додано: Суб 25 тра, 2019 12:45
https://news.finance.ua/ru/news/-/449723/gosstat-nazval-dolyu-kommunalki-v-mesyachnyh-rashodah-ukraintsev
По данным статистического ведомства, средние денежные расходы одного домохозяйства в IV квартале 2018 года составляли 7854 грн в месяц.
На продовольственные товары одно хозяйство тратило 3 792 грн в месяц (48,4% от общих расходов), на непродовольственные товары – 2 281 грн или 29,0%, на услуги – 1 156 грн, или 14,6% (в том числе на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг – 1080 грн, или 13,7%).
Кроме того, непотребительские денежные расходы составляют 625 грн или 8,0% в месяц.
В IV квартале 2018 года было опрошено 8051 хозяйство. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек.
Напомним, в III квартале 2018 года украинцы в среднем тратили на оплату коммунальных услуг 8,0% от общих денежных расходов. В среднем на продукты и коммунальные услуги одно домохозяйство из 2,11 человек тратило 602 грн в месяц.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 25 тра, 2019 12:51
Флиман, расходы надо сравнивать с аналогичной датой предыдущего года.
Счета за комуналку в 3 квартале всегда меньше чем в 4 квартале.
Живите своим умом!
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