Додано: Суб 25 тра, 2019 14:13

Казанский: "Оказывается в столице годами может существовать фактически ничейная улица, за которую никто не отвечает"



Некоторое время назад написал пост про плачевное состояние улицы Елизаветы #Чавдар на Осокорках. Фактически это улица-призрак, которой нет на балансе города уже много лет, и из-за этого она не знала ремонта. Асфальт пришёл в полную негодность. Ямы стали настолько глубоки, что в них проваливаются даже автобусы.

После публикации поста, со мной связались городские власти. Сначала сходил и пообщался с директором «Киевавтодора» Александром Густелевым, который рассказал, что улицы нет на балансе, так как застройщик не передал ее городу, и из-за этого мэрия не может отремонтировать ее.



Не думал, что такое возможно, но оказывается в столице годами может существовать фактически ничейная улица, за которую никто не отвечает. К счастью, посты в Фейсбуке и общение с чиновниками возымели действие. И случилось чудо. На улице Чавдар впервые за 10 лет стали латать ямы! Как оказалось, чтобы добиться ремонта, не обязательно даже брать улицу на баланс.