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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1056105710581059

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 150
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
7
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 11:04

внезапно осознал охрененный масштаб осокорков
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главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:03

Скорее всего это лето большинство киевлян будет опять сидеть без горячей воды .

НАК опубликовал свежие данные, по состоянию на 22 мая долг Киевтеплоэнерго перед Нафтогазом составил 3,5 млрд.грн , причем с начала года долг вырос на 1,6 млрд.грн.

http://www.naftogaz.com/files/Informati ... 5-2019.pdf
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:45

  zzzzzz написав:Скорее всего это лето большинство киевлян будет опять сидеть без горячей воды .

НАК опубликовал свежие данные, по состоянию на 22 мая долг Киевтеплоэнерго перед Нафтогазом составил 3,5 млрд.грн , причем с начала года долг вырос на 1,6 млрд.грн.

http://www.naftogaz.com/files/Informati ... 5-2019.pdf


https://news.finance.ua/ru/news/-/449723/gosstat-nazval-dolyu-kommunalki-v-mesyachnyh-rashodah-ukraintsev

По данным статистического ведомства, средние денежные расходы одного домохозяйства в IV квартале 2018 года составляли 7854 грн в месяц.

На продовольственные товары одно хозяйство тратило 3 792 грн в месяц (48,4% от общих расходов), на непродовольственные товары – 2 281 грн или 29,0%, на услуги – 1 156 грн, или 14,6% (в том числе на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг – 1080 грн, или 13,7%).

Кроме того, непотребительские денежные расходы составляют 625 грн или 8,0% в месяц.

В IV квартале 2018 года было опрошено 8051 хозяйство. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек.

Напомним, в III квартале 2018 года украинцы в среднем тратили на оплату коммунальных услуг 8,0% от общих денежных расходов. В среднем на продукты и коммунальные услуги одно домохозяйство из 2,11 человек тратило 602 грн в месяц.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 12:51

Флиман, расходы надо сравнивать с аналогичной датой предыдущего года.
Счета за комуналку в 3 квартале всегда меньше чем в 4 квартале.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:сколько там реально до метро топать?
Реально если через парк минут 25 . От метро на тралике 2 остановки .
olgerd
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:13

Казанский: "Оказывается в столице годами может существовать фактически ничейная улица, за которую никто не отвечает"

Некоторое время назад написал пост про плачевное состояние улицы Елизаветы #Чавдар на Осокорках. Фактически это улица-призрак, которой нет на балансе города уже много лет, и из-за этого она не знала ремонта. Асфальт пришёл в полную негодность. Ямы стали настолько глубоки, что в них проваливаются даже автобусы.
После публикации поста, со мной связались городские власти. Сначала сходил и пообщался с директором «Киевавтодора» Александром Густелевым, который рассказал, что улицы нет на балансе, так как застройщик не передал ее городу, и из-за этого мэрия не может отремонтировать ее.

Не думал, что такое возможно, но оказывается в столице годами может существовать фактически ничейная улица, за которую никто не отвечает. К счастью, посты в Фейсбуке и общение с чиновниками возымели действие. И случилось чудо. На улице Чавдар впервые за 10 лет стали латать ямы! Как оказалось, чтобы добиться ремонта, не обязательно даже брать улицу на баланс.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:24

  zzzzzz написав:Скорее всего это лето большинство киевлян будет опять сидеть без горячей воды .

НАК опубликовал свежие данные, по состоянию на 22 мая долг Киевтеплоэнерго перед Нафтогазом составил 3,5 млрд.грн , причем с начала года долг вырос на 1,6 млрд.грн.

http://www.naftogaz.com/files/Informati ... 5-2019.pdf

Либертарианство предполагает драконовскую пеню к неплательщикам.
Заплати коммуналку или умри :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Скорее всего это лето большинство киевлян будет опять сидеть без горячей воды .

это вы про богатых киевлян платящих па100грн за куб недогретой воды?
ну да, так и есть, богатые тоже плачут :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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