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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1057105810591060

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 151
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

....все часто тут запитують: "а хто ж купляє в тих термітниках?-в тих бетонних джунглях, де" вікна-у-вікна" і двір весь у автівках? "
- а я, не полінуюсь, і ще раз напишу:
1) - половину(чи більшу половину) квартир у термітниках, все ж таки, викуповують "лендлорди", яким важлива лише локація(щоб подорожче здати), а все інше - по-барабану! - головне ще, щоб ціна того бетону була НЕ велика!
- і, хоч оренда, чим раз, тим би "бажала б кращого", але у бетон вкладають, як у більш-менш надійний інструмент, який ПОВНІСТЮ знецінитись/зникнути НЕ може(крім глобальних фос-мажорних обставин)! - а от крипта/акції/і, навіть, депозити - реально можуть ПОВНІСТЮ знецінитись, чи ПОВНІСТЮ зникнути!!!
2) - іншу частину квартир у термітниках беруть пересічні(та й Долярчик від них далеко не втік :) ) - яким важлива, знову ж таки, та сама ЛОКАЦІЯ! - і їм до дупи той вигляд з вікна, якщо РЕАЛЬНО немає часу/немає коли в них дивитись!
- їм важливо, щоб до садочку/школи/супермаркету/базару/лікарні/поліклініки..... і врешті-решт, до роботи було близько! - а все інше - ДРУГОРЯДНЕ!
- а коли, в таких людей з'являються вихідні, то вони, знову ж таки, НЕ будуть "втикати" у вікна, чи сідати на балконах/лоджіях(якщоб вони виходили на краєвиди), а беруть дітей і везуть:
а) - за місто на озеро/ліс(на пікнік)
б) - погуляти в центрі/парку/Ашані/Форумі/Вікторії Ґарденс і т. д. :)

.... тож, кожному своє! ©®™ :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 16:45

  Долярчик написав:....все часто тут запитують: "а хто ж купляє в тих термітниках?-в тих бетонних джунглях, де" вікна-у-вікна" і двір весь у автівках?
.... тож, кожному своє! ©®™ :)

Читал (видел) рассказы очевидцев о том как годами висит недвига в Барселоне. Про Киев эту тему вообще не любят здесь подымать - всёж улетает. Факты из моей жизни говорят что не всё - ну да ладно. То что будущее Украины это молодёжь думаю ни Фейслес ни Франт оспаривать не будут. Зная как "попали" их родители (с ВО) - не все хотят пройти такой же жизненный путь. И вот загадка на ближайшие 10-ть лет как умных молодых удержать здесь т.к. у таких уже появляются друзья там. Именно они могут генерировать ВВП. Титушки и гопники его не производят. Подскажу - нужно вернуть статус-кво их родителям ибо для них веры уже нет...
moniks
 
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