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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1057105810591060

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 151
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 08:08

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Скорее всего это лето большинство киевлян будет опять сидеть без горячей воды .

это вы про богатых киевлян платящих па100грн за куб недогретой воды?
ну да, так и есть, богатые тоже плачут :mrgreen:


Нет, это я к тому что Киевтеплоэнерго не единственный поставщик теплой воды в Киеве. Второй поставщик по величине ТОВ Евро-реконструкция, есть поставщики и поменьше...

Там еще любопытна задолженность мажорного дома Щерса 32 ( ТОВ ЖЕП Щорса 32 )
Сейчас задолженность 4,3 млн, с начала года нарастили на 2,7 млн.грн.

КП Житло-Сервис тоже в должниках

Зображення
нічого нового)))
Мажори - в перших рядах злодіїв і неплатників.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 08:18

ХРЖН

https://news.finance.ua/ru/news/-/449580/na-vtorichke-harkova-nablyudaetsya-novyj-rekordnyj-pokazatel

c начала текущего года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья снизилась с 642 до 566 долларов.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 08:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:На улице Чавдар впервые за 10 лет стали латать ямы!
та ну,въезд с Днепр набережной на Лизку и улицы Садовые в окопах до сих пор
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 14:19


Коломойский высказался за дефолт Украины

"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", – сказал Коломойский.

Игорь Коломойский полагает, что в дефолте нет ничего страшного: "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали".

Он считает, что победа Зеленского на недавних выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ.

"Если Зеленский будет слушать (Запад) и не принимать собственных решений, он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73%", – сказал Коломойский.

По его мнению, США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины в качестве компенсации за борьбу с Россией.

"Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто оправдание", – подчеркнул Коломойский.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Появились зрелищные фото нового пешеходного моста в Киеве
Симпатишно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:23

  flyman написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/449580/na-vtorichke-harkova-nablyudaetsya-novyj-rekordnyj-pokazatel

c начала текущего года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья снизилась с 642 до 566 долларов.

Я не знаю, что делать в Харькове? Там же теперь даже своего приличного футбольного клуба нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:25

  Xenon написав:

Коломойский высказался за дефолт Украины

"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", – сказал Коломойский.

Игорь Коломойский полагает, что в дефолте нет ничего страшного: "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали".

Он считает, что победа Зеленского на недавних выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ.

"Если Зеленский будет слушать (Запад) и не принимать собственных решений, он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73%", – сказал Коломойский.

По его мнению, США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины в качестве компенсации за борьбу с Россией.

"Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто оправдание", – подчеркнул Коломойский.


ОМГ... Я все еще надеюсь, что он блефует. Но в валютные ОВГЗ, как еще недавно думал, уже точно не полезу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:29

Это был бы поучительный конец пирамиды ОВГЗ.
Vlad442
 
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