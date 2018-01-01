Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 тра, 2019 08:08
zzzzzz написав: Прохожий написав: zzzzzz написав:
Скорее всего это лето
большинство киевлян
будет опять сидеть без горячей воды .
это вы про богатых киевлян платящих па100грн за куб недогретой воды?
ну да, так и есть, богатые тоже плачут
Нет, это я к тому что Киевтеплоэнерго не единственный поставщик теплой воды в Киеве. Второй поставщик по величине ТОВ Евро-реконструкция, есть поставщики и поменьше...
Там еще любопытна задолженность мажорного дома Щерса 32 ( ТОВ ЖЕП Щорса 32 )
Сейчас задолженность 4,3 млн, с начала года нарастили на 2,7 млн.грн.
КП Житло-Сервис тоже в должниках
нічого нового)))
Мажори - в перших рядах злодіїв і неплатників.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Нед 26 тра, 2019 08:18
https://news.finance.ua/ru/news/-/449580/na-vtorichke-harkova-nablyudaetsya-novyj-rekordnyj-pokazatel
c начала текущего года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья снизилась с 642 до 566 долларов.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 08:28
freeze написав:
На улице Чавдар впервые за 10 лет стали латать ямы!
та ну,въезд с Днепр набережной на Лизку и улицы Садовые в окопах до сих пор
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Додано: Нед 26 тра, 2019 14:19
Коломойский высказался за дефолт Украины "По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", – сказал Коломойский. Игорь Коломойский полагает, что в дефолте нет ничего страшного: "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали". Он считает, что победа Зеленского на недавних выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ. "Если Зеленский будет слушать (Запад) и не принимать собственных решений, он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73%", – сказал Коломойский. По его мнению, США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины в качестве компенсации за борьбу с Россией. "Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто оправдание", – подчеркнул Коломойский.
Xenon
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Додано: Нед 26 тра, 2019 15:06
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Нед 26 тра, 2019 15:23
Я не знаю, что делать в Харькове? Там же теперь даже своего приличного футбольного клуба нет.
airmax78
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Додано: Нед 26 тра, 2019 15:25
Xenon написав: Коломойский высказался за дефолт Украины "По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", – сказал Коломойский. Игорь Коломойский полагает, что в дефолте нет ничего страшного: "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали". Он считает, что победа Зеленского на недавних выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ. "Если Зеленский будет слушать (Запад) и не принимать собственных решений, он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73%", – сказал Коломойский. По его мнению, США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины в качестве компенсации за борьбу с Россией. "Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто оправдание", – подчеркнул Коломойский.
ОМГ... Я все еще надеюсь, что он блефует. Но в валютные ОВГЗ, как еще недавно думал, уже точно не полезу.
airmax78
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Додано: Нед 26 тра, 2019 15:29
Это был бы поучительный конец пирамиды ОВГЗ.
Vlad442
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