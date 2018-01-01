

Коломойский высказался за дефолт Украины



"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", – сказал Коломойский.



Игорь Коломойский полагает, что в дефолте нет ничего страшного: "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали".



Он считает, что победа Зеленского на недавних выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ.



"Если Зеленский будет слушать (Запад) и не принимать собственных решений, он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73%", – сказал Коломойский.



По его мнению, США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины в качестве компенсации за борьбу с Россией.



"Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто оправдание", – подчеркнул Коломойский.



