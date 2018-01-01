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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1058105910601061

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 151
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:07


Сьогодні ще о 14.00 прогулювався тим мостом з дружиною. Милувалися краєвидами, фотографувалися, а о 15.00 тріснуло оглядове скло на пішохідній частині. Місце оточила Міська варта. Кажуть, якийсь йолоп стріляв із нарізної зброї, випробовуючи скло на міцність. За іншою версією, не менш дебільне опудало кинуло на скло дуже важкий предмет. Таку величезну кількість людей не можна одночасно пускати на міст. Потрібен контроль за діями пішоходів з боку поліції, чого у щільному натовпі здійснити не можна. До того ж, у країні - війна: теракт не можна відкидати.
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Нед 26 тра, 2019 17:09, всього редагувалось 1 раз.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:40

  ihorkyiv написав:

Сьогодні ще о 14.00 прогулювався тим мостом з дружиною. Милувалися краєвидами, фотографувалися, а о 15.00 тріснуло оглядове скло на пішохідній частині. Місце оточила Міська варта. Кажуть, якийсь йолоп стріляв із нарізної зброї, випробовуючи скло на міцність. За іншою версією, не менш дебільне опудало кинуло на скло дуже важкий предмет. Таку величезну кількість людей не можна одночасно пускати на міст. Потрібен контроль за діями пішоходів з боку поліції, чого у щільному натовпі здійснити не можна. До того ж, у країні - війна: теракт не можна відкидати.

"де***, б***" ...
Вот обязательно надо что-то хорошее сломать. А потом плакаться, как хреново мы живём, Европа нас не ждёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 1058105910601061
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