|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 26 тра, 2019 17:07
Сьогодні ще о 14.00 прогулювався тим мостом з дружиною. Милувалися краєвидами, фотографувалися, а о 15.00 тріснуло оглядове скло на пішохідній частині. Місце оточила Міська варта. Кажуть, якийсь йолоп стріляв із нарізної зброї, випробовуючи скло на міцність. За іншою версією, не менш дебільне опудало кинуло на скло дуже важкий предмет. Таку величезну кількість людей не можна одночасно пускати на міст. Потрібен контроль за діями пішоходів з боку поліції, чого у щільному натовпі здійснити не можна. До того ж, у країні - війна: теракт не можна відкидати.
Востаннє редагувалось ihorkyiv
в Нед 26 тра, 2019 17:09, всього редагувалось 1 раз.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 399
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 тра, 2019 17:40
ihorkyiv написав:
Сьогодні ще о 14.00 прогулювався тим мостом з дружиною. Милувалися краєвидами, фотографувалися, а о 15.00 тріснуло оглядове скло на пішохідній частині. Місце оточила Міська варта. Кажуть, якийсь йолоп стріляв із нарізної зброї, випробовуючи скло на міцність. За іншою версією, не менш дебільне опудало кинуло на скло дуже важкий предмет. Таку величезну кількість людей не можна одночасно пускати на міст. Потрібен контроль за діями пішоходів з боку поліції, чого у щільному натовпі здійснити не можна. До того ж, у країні - війна: теракт не можна відкидати.
"де***, б***" ...
Вот обязательно надо что-то хорошее сломать. А потом плакаться, как хреново мы живём, Европа нас не ждёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 2573
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 715 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14440
|2381153
|
|
|455
|180399
|
|
|31672
|53555
|
|