RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1059106010611062>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 151
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:07


Сьогодні ще о 14.00 прогулювався тим мостом з дружиною. Милувалися краєвидами, фотографувалися, а о 15.00 тріснуло оглядове скло на пішохідній частині. Місце оточила Міська варта. Кажуть, якийсь йолоп стріляв із нарізної зброї, випробовуючи скло на міцність. За іншою версією, не менш дебільне опудало кинуло на скло дуже важкий предмет. Таку величезну кількість людей не можна одночасно пускати на міст. Потрібен контроль за діями пішоходів з боку поліції, чого у щільному натовпі здійснити не можна. До того ж, у країні - війна: теракт не можна відкидати.
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Нед 26 тра, 2019 17:09, всього редагувалось 1 раз.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 399
З нами з: 01.05.17
Подякував: 68 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:40

  ihorkyiv написав:

Сьогодні ще о 14.00 прогулювався тим мостом з дружиною. Милувалися краєвидами, фотографувалися, а о 15.00 тріснуло оглядове скло на пішохідній частині. Місце оточила Міська варта. Кажуть, якийсь йолоп стріляв із нарізної зброї, випробовуючи скло на міцність. За іншою версією, не менш дебільне опудало кинуло на скло дуже важкий предмет. Таку величезну кількість людей не можна одночасно пускати на міст. Потрібен контроль за діями пішоходів з боку поліції, чого у щільному натовпі здійснити не можна. До того ж, у країні - війна: теракт не можна відкидати.

"де***, б***" ...
Вот обязательно надо что-то хорошее сломать. А потом плакаться, как хреново мы живём, Европа нас не ждёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2574
З нами з: 31.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:15

  pesikot написав:
  ihorkyiv написав:

Сьогодні ще о 14.00 прогулювався тим мостом з дружиною. Милувалися краєвидами, фотографувалися, а о 15.00 тріснуло оглядове скло на пішохідній частині. Місце оточила Міська варта. Кажуть, якийсь йолоп стріляв із нарізної зброї, випробовуючи скло на міцність. За іншою версією, не менш дебільне опудало кинуло на скло дуже важкий предмет. Таку величезну кількість людей не можна одночасно пускати на міст. Потрібен контроль за діями пішоходів з боку поліції, чого у щільному натовпі здійснити не можна. До того ж, у країні - війна: теракт не можна відкидати.

"де***, б***" ...
Вот обязательно надо что-то хорошее сломать. А потом плакаться, как хреново мы живём, Европа нас не ждёт

Пилять, зла не хватает.
airmax78
 
Повідомлень: 30211
З нами з: 25.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 3620 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:19

pesikot Не иначе как Путин с рогаткой там прогуливался. Похоже на не соблюдение тепловых и вибрационных зазоров
nuevold
 
Повідомлень: 17
З нами з: 07.01.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:36

  nuevold написав:pesikot Не иначе как Путин с рогаткой там прогуливался. Похоже на не соблюдение тепловых и вибрационных зазоров

не чути восторгов кiнконга
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15503
З нами з: 09.03.14
Подякував: 929 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

nuevold написав:pesikot Не иначе как Путин с рогаткой там прогуливался. Похоже на не соблюдение тепловых и вибрационных зазоров


Вариант, что десяток пьяных лосей вдруг захотели попрыгать резонансом, или снизу из травмата пальнули, кажется достаточно правдоподобным.
Это же не первый такой мост в мире.
freeze
4
 
Повідомлень: 11589
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3564 раз.
Подякували: 5188 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:48

  freeze написав:
nuevold написав:pesikot Не иначе как Путин с рогаткой там прогуливался. Похоже на не соблюдение тепловых и вибрационных зазоров


Вариант, что десяток пьяных лосей вдруг захотели попрыгать резонансом, или снизу из травмата пальнули, кажется достаточно правдоподобным.
Это же не первый такой мост в мире.

Вариант, вообще не ломать ? для вас не вариант. Па приколу же.
Ведь все гадости делаются только с серьёзными лицами ? А тут "весело, задорно"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2574
З нами з: 31.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:00

  ihorkyiv написав:

Сьогодні ще о 14.00 прогулювався тим мостом з дружиною. Милувалися краєвидами, фотографувалися, а о 15.00 тріснуло оглядове скло на пішохідній частині. Місце оточила Міська варта. Кажуть, якийсь йолоп стріляв із нарізної зброї, випробовуючи скло на міцність. За іншою версією, не менш дебільне опудало кинуло на скло дуже важкий предмет. Таку величезну кількість людей не можна одночасно пускати на міст. Потрібен контроль за діями пішоходів з боку поліції, чого у щільному натовпі здійснити не можна. До того ж, у країні - війна: теракт не можна відкидати.

Я так подозреваю, что это рашкованы. На всякой русвесне это первыми начали смаковать. Не дадут они нам житья!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20544
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1227 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:02

Ребята, полундра! Беня рассказал американцам, что Украине стоит объявить дефолт. Еще и Юльку мутят в премьеры. Все помним 2008-2009. Нам готовят идеальный шторм? Сливайте недвигу. Юлькин рекорд - это обвал цены на недвигу более чем вдвое за 2 месяца в мирное время в самом начале 2009-го. Это, наверное, можно вносить в книгу рекордов Гинеса. Как и обвал ВВП сразу более чем на 15%, выросший вдвое за 1.5 года гос. долг и т.д. Юлька наставила много рекордов.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20544
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1227 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:06

А аренда недвиги при Юльке обвалилась втрое за несколько месяцев! Помню как еще осенью 2008-го опупевшие от постоянного взлета цены лорды гнули 600 баксов за однушку, а уже в начале 2009-го не могли сдать и за 200 и переходили в гривну.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20544
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1227 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1059106010611062>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, Кочевник і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1444, 1445, 1446
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14451 2381444
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 тра, 2019 19:24
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 180400
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 53568
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.