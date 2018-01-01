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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 тра, 2019 17:07
Сьогодні ще о 14.00 прогулювався тим мостом з дружиною. Милувалися краєвидами, фотографувалися, а о 15.00 тріснуло оглядове скло на пішохідній частині. Місце оточила Міська варта. Кажуть, якийсь йолоп стріляв із нарізної зброї, випробовуючи скло на міцність. За іншою версією, не менш дебільне опудало кинуло на скло дуже важкий предмет. Таку величезну кількість людей не можна одночасно пускати на міст. Потрібен контроль за діями пішоходів з боку поліції, чого у щільному натовпі здійснити не можна. До того ж, у країні - війна: теракт не можна відкидати.
Востаннє редагувалось ihorkyiv
в Нед 26 тра, 2019 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 17:40
ihorkyiv написав:
Сьогодні ще о 14.00 прогулювався тим мостом з дружиною. Милувалися краєвидами, фотографувалися, а о 15.00 тріснуло оглядове скло на пішохідній частині. Місце оточила Міська варта. Кажуть, якийсь йолоп стріляв із нарізної зброї, випробовуючи скло на міцність. За іншою версією, не менш дебільне опудало кинуло на скло дуже важкий предмет. Таку величезну кількість людей не можна одночасно пускати на міст. Потрібен контроль за діями пішоходів з боку поліції, чого у щільному натовпі здійснити не можна. До того ж, у країні - війна: теракт не можна відкидати.
"де***, б***" ...
Вот обязательно надо что-то хорошее сломать. А потом плакаться, как хреново мы живём, Европа нас не ждёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 26 тра, 2019 18:15
pesikot написав: ihorkyiv написав:
Сьогодні ще о 14.00 прогулювався тим мостом з дружиною. Милувалися краєвидами, фотографувалися, а о 15.00 тріснуло оглядове скло на пішохідній частині. Місце оточила Міська варта. Кажуть, якийсь йолоп стріляв із нарізної зброї, випробовуючи скло на міцність. За іншою версією, не менш дебільне опудало кинуло на скло дуже важкий предмет. Таку величезну кількість людей не можна одночасно пускати на міст. Потрібен контроль за діями пішоходів з боку поліції, чого у щільному натовпі здійснити не можна. До того ж, у країні - війна: теракт не можна відкидати.
"де***, б***" ...
Вот обязательно надо что-то хорошее сломать. А потом плакаться, как хреново мы живём, Европа нас не ждёт
Пилять, зла не хватает.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 18:19
pesikot Не иначе как Путин с рогаткой там прогуливался. Похоже на не соблюдение тепловых и вибрационных зазоров
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nuevold
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Додано: Нед 26 тра, 2019 18:36
nuevold написав:pesikot
Не иначе как Путин с рогаткой там прогуливался. Похоже на не соблюдение тепловых и вибрационных зазоров
не чути восторгов кiнконга
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 18:43
nuevold написав:pesikot Не иначе как Путин с рогаткой там прогуливался. Похоже на не соблюдение тепловых и вибрационных зазоров
Вариант, что десяток пьяных лосей вдруг захотели попрыгать резонансом, или снизу из травмата пальнули, кажется достаточно правдоподобным.
Это же не первый такой мост в мире.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 18:48
freeze написав:
nuevold написав:pesikot Не иначе как Путин с рогаткой там прогуливался. Похоже на не соблюдение тепловых и вибрационных зазоров
Вариант, что десяток пьяных лосей вдруг захотели попрыгать резонансом, или снизу из травмата пальнули, кажется достаточно правдоподобным.
Это же не первый такой мост в мире.
Вариант, вообще не ломать ? для вас не вариант. Па приколу же.
Ведь все гадости делаются только с серьёзными лицами ? А тут "весело, задорно"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 26 тра, 2019 19:00
ihorkyiv написав:
Сьогодні ще о 14.00 прогулювався тим мостом з дружиною. Милувалися краєвидами, фотографувалися, а о 15.00 тріснуло оглядове скло на пішохідній частині. Місце оточила Міська варта. Кажуть, якийсь йолоп стріляв із нарізної зброї, випробовуючи скло на міцність. За іншою версією, не менш дебільне опудало кинуло на скло дуже важкий предмет. Таку величезну кількість людей не можна одночасно пускати на міст. Потрібен контроль за діями пішоходів з боку поліції, чого у щільному натовпі здійснити не можна. До того ж, у країні - війна: теракт не можна відкидати.
Я так подозреваю, что это рашкованы. На всякой русвесне это первыми начали смаковать. Не дадут они нам житья!
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Додано: Нед 26 тра, 2019 19:02
Ребята, полундра! Беня рассказал американцам, что Украине стоит объявить дефолт. Еще и Юльку мутят в премьеры. Все помним 2008-2009. Нам готовят идеальный шторм? Сливайте недвигу. Юлькин рекорд - это обвал цены на недвигу более чем вдвое за 2 месяца в мирное время в самом начале 2009-го. Это, наверное, можно вносить в книгу рекордов Гинеса. Как и обвал ВВП сразу более чем на 15%, выросший вдвое за 1.5 года гос. долг и т.д. Юлька наставила много рекордов.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 19:06
А аренда недвиги при Юльке обвалилась втрое за несколько месяцев! Помню как еще осенью 2008-го опупевшие от постоянного взлета цены лорды гнули 600 баксов за однушку, а уже в начале 2009-го не могли сдать и за 200 и переходили в гривну.
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