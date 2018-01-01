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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1060106110621063>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 151
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:13

  airmax78 написав:
  Xenon написав:

Коломойский высказался за дефолт Украины

"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", – сказал Коломойский.

Игорь Коломойский полагает, что в дефолте нет ничего страшного: "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали".

Он считает, что победа Зеленского на недавних выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ.

"Если Зеленский будет слушать (Запад) и не принимать собственных решений, он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73%", – сказал Коломойский.

По его мнению, США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины в качестве компенсации за борьбу с Россией.

"Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто оправдание", – подчеркнул Коломойский.


ОМГ... Я все еще надеюсь, что он блефует. Но в валютные ОВГЗ, как еще недавно думал, уже точно не полезу.

И Янукович и Порошенко не слушались Игоря Валерьевича :mrgreen:
Аэросвит, Приватбанк...
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:14

UA Ну, Приват, пока, живой. Пока. Хотя, конечно, с такими друзьями как Игорь Валерьевич, Зеленскому и враги не нужны.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:24

  airmax78 написав:
  Xenon написав:

Коломойский высказался за дефолт Украины

"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", – сказал Коломойский.

Игорь Коломойский полагает, что в дефолте нет ничего страшного: "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали".

Он считает, что победа Зеленского на недавних выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ.

"Если Зеленский будет слушать (Запад) и не принимать собственных решений, он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73%", – сказал Коломойский.

По его мнению, США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины в качестве компенсации за борьбу с Россией.

"Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто оправдание", – подчеркнул Коломойский.


ОМГ... Я все еще надеюсь, что он блефует. Но в валютные ОВГЗ, как еще недавно думал, уже точно не полезу.


а дефолт по ОВГЗ означает что ОВГЗ всё или просто за них позже на несколько лет заплатят ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:25

  airmax78 написав:UA Ну, Приват, пока, живой. Пока. Хотя, конечно, с такими друзьями как Игорь Валерьевич, Зеленскому и враги не нужны.

Национализация Приватбанка это самая большая ошибка Порошенко на посту Президента Украины. Банкротить нужно было.
Игорь Валерьевич по своему прав.
Только пример нужно брать с Исландии, а не Греции.
Востаннє редагувалось UA в Нед 26 тра, 2019 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:30

  baraka написав:а дефолт по ОВГЗ означает что ОВГЗ всё или просто за них позже на несколько лет заплатят ?

Спросите это у держателей облигаций внутреннего госзайма СССР
https://www.olx.ua/list/q-%D0%BE%D0%B1% ... %81%D1%80/
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:10

  UA написав:
  airmax78 написав:UA Ну, Приват, пока, живой. Пока. Хотя, конечно, с такими друзьями как Игорь Валерьевич, Зеленскому и враги не нужны.

Национализация Приватбанка это самая большая ошибка Порошенко на посту Президента Украины. Банкротить нужно было.
Игорь Валерьевич по своему прав.
Только пример нужно брать с Исландии, а не Греции.


нельзя было банкротить системный банк. а беня просто конченный
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:17

  trololo написав:нельзя было банкротить системный банк.


А что вы чувствовали какие-то проблемы даже в первой половине декабря 2016 года ?
С депозитами проблем не было, переводики с карты на карту бегали мгновенно, банкоматы без проблем выдавали наличку, пока Лера не выступила.
Зачем банк надо было банкротить ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:25

  freeze написав:
  trololo написав:нельзя было банкротить системный банк.


А что вы чувствовали какие-то проблемы даже в первой половине декабря 2016 года ?
С депозитами проблем не было, переводики с карты на карту бегали мгновенно, банкоматы без проблем выдавали наличку, пока Лера не выступила.
Зачем банк надо было банкротить ?

Я о том же.
Когда переводики перестали бы бегать - 95 квартал пошутил бы пару раз в защиту Игорь Валерича и всего то.
Вкладчикам не привыкать :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:29

  UA написав:
  airmax78 написав:UA Ну, Приват, пока, живой. Пока. Хотя, конечно, с такими друзьями как Игорь Валерьевич, Зеленскому и враги не нужны.

Национализация Приватбанка это самая большая ошибка Порошенко на посту Президента Украины. Банкротить нужно было.

Всегда это говорил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:31

  UA написав:
  baraka написав:а дефолт по ОВГЗ означает что ОВГЗ всё или просто за них позже на несколько лет заплатят ?

Спросите это у держателей облигаций внутреннего госзайма СССР
https://www.olx.ua/list/q-%D0%BE%D0%B1% ... %81%D1%80/

Не, ну такого жесткого сценария не будет. Он же говорит: берем пример с Греции. Спишут %%50 долга, а оставшиеся 50% растянут на 20 лет - только и всего.
airmax78
 
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