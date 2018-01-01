Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 тра, 2019 19:13
airmax78 написав: Xenon написав: Коломойский высказался за дефолт Украины "По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", – сказал Коломойский. Игорь Коломойский полагает, что в дефолте нет ничего страшного: "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали". Он считает, что победа Зеленского на недавних выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ. "Если Зеленский будет слушать (Запад) и не принимать собственных решений, он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73%", – сказал Коломойский. По его мнению, США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины в качестве компенсации за борьбу с Россией. "Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто оправдание", – подчеркнул Коломойский.
ОМГ... Я все еще надеюсь, что он блефует. Но в валютные ОВГЗ, как еще недавно думал, уже точно не полезу.
И Янукович и Порошенко не слушались Игоря Валерьевича
Аэросвит, Приватбанк...
UA
Повідомлень: 4111
З нами з: 19.07.08
Подякував: 424 раз.
Подякували: 610 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 26 тра, 2019 19:14
UA Ну, Приват, пока, живой. Пока. Хотя, конечно, с такими друзьями как Игорь Валерьевич, Зеленскому и враги не нужны.
airmax78
Повідомлень: 30213
З нами з: 25.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 3620 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 26 тра, 2019 19:24
airmax78 написав: Xenon написав: Коломойский высказался за дефолт Украины "По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", – сказал Коломойский. Игорь Коломойский полагает, что в дефолте нет ничего страшного: "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали". Он считает, что победа Зеленского на недавних выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ. "Если Зеленский будет слушать (Запад) и не принимать собственных решений, он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73%", – сказал Коломойский. По его мнению, США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины в качестве компенсации за борьбу с Россией. "Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто оправдание", – подчеркнул Коломойский.
ОМГ... Я все еще надеюсь, что он блефует. Но в валютные ОВГЗ, как еще недавно думал, уже точно не полезу.
а дефолт по ОВГЗ означает что ОВГЗ всё или просто за них позже на несколько лет заплатят ?
baraka
Повідомлень: 4541
З нами з: 09.10.12
Подякував: 666 раз.
Подякували: 548 раз.
Профіль
Додано: Нед 26 тра, 2019 19:25
airmax78 написав: UA
Ну, Приват, пока, живой. Пока. Хотя, конечно, с такими друзьями как Игорь Валерьевич, Зеленскому и враги не нужны.
Национализация Приватбанка это самая большая ошибка Порошенко на посту Президента Украины. Банкротить нужно было.
Игорь Валерьевич по своему прав.
Только пример нужно брать с Исландии, а не Греции.
Востаннє редагувалось
UA
в Нед 26 тра, 2019 19:46, всього редагувалось 1 раз.
UA
Повідомлень: 4111
З нами з: 19.07.08
Подякував: 424 раз.
Подякували: 610 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 26 тра, 2019 19:30
baraka написав:
а дефолт по ОВГЗ означает что ОВГЗ всё или просто за них позже на несколько лет заплатят ?
Спросите это у держателей облигаций внутреннего госзайма СССР
https://www.olx.ua/list/q-%D0%BE%D0%B1% ... %81%D1%80/
UA
Повідомлень: 4111
З нами з: 19.07.08
Подякував: 424 раз.
Подякували: 610 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 26 тра, 2019 20:10
UA написав: airmax78 написав: UA
Ну, Приват, пока, живой. Пока. Хотя, конечно, с такими друзьями как Игорь Валерьевич, Зеленскому и враги не нужны.
Национализация Приватбанка это самая большая ошибка Порошенко на посту Президента Украины. Банкротить нужно было.
Игорь Валерьевич по своему прав.
Только пример нужно брать с Исландии, а не Греции.
нельзя было банкротить системный банк. а беня просто конченный
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Повідомлень: 4087
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1941 раз.
Подякували: 1075 раз.
Профіль
Додано: Нед 26 тра, 2019 20:17
trololo написав:
нельзя было банкротить системный банк.
А что вы чувствовали какие-то проблемы даже в первой половине декабря 2016 года ?
С депозитами проблем не было, переводики с карты на карту бегали мгновенно, банкоматы без проблем выдавали наличку, пока Лера не выступила.
Зачем банк надо было банкротить ?
freeze
4
Повідомлень: 11593
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3564 раз.
Подякували: 5190 раз.
Профіль
19
2
3
Додано: Нед 26 тра, 2019 20:25
freeze написав: trololo написав:
нельзя было банкротить системный банк.
А что вы чувствовали какие-то проблемы даже в первой половине декабря 2016 года ?
С депозитами проблем не было, переводики с карты на карту бегали мгновенно, банкоматы без проблем выдавали наличку, пока Лера не выступила.
Зачем банк надо было банкротить ?
Я о том же.
Когда переводики перестали бы бегать - 95 квартал пошутил бы пару раз в защиту Игорь Валерича и всего то.
Вкладчикам не привыкать
UA
Повідомлень: 4111
З нами з: 19.07.08
Подякував: 424 раз.
Подякували: 610 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 26 тра, 2019 20:29
UA написав: airmax78 написав: UA
Ну, Приват, пока, живой. Пока. Хотя, конечно, с такими друзьями как Игорь Валерьевич, Зеленскому и враги не нужны.
Национализация Приватбанка это самая большая ошибка Порошенко на посту Президента Украины. Банкротить нужно было.
Всегда это говорил.
airmax78
Повідомлень: 30213
З нами з: 25.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 3620 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 26 тра, 2019 20:31
Не, ну такого жесткого сценария не будет. Он же говорит: берем пример с Греции. Спишут %%50 долга, а оставшиеся 50% растянут на 20 лет - только и всего.
airmax78
Повідомлень: 30213
З нами з: 25.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 3620 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
14454
2381674
455
180402
31672
53579