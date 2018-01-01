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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 тра, 2019 20:43
hxbbgaf написав:
А аренда недвиги при Юльке обвалилась втрое за несколько месяцев! Помню как еще осенью 2008-го опупевшие от постоянного взлета цены лорды гнули 600 баксов за однушку, а уже в начале 2009-го не могли сдать и за 200 и переходили в гривну.
Опупели они раньше, осенью 2007: стали сдавать по 600-650 на Нивках, я снял за 700 на Горького, Палац Украина.
Упало не так сильно, как говорите: осталось то же в гривне или чуток упало. Снял за 2800 с коммуналкой на Шулявке
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Нед 26 тра, 2019 20:59
Serg-ik написав: hxbbgaf написав:
А аренда недвиги при Юльке обвалилась втрое за несколько месяцев! Помню как еще осенью 2008-го опупевшие от постоянного взлета цены лорды гнули 600 баксов за однушку, а уже в начале 2009-го не могли сдать и за 200 и переходили в гривну.
Опупели они раньше, осенью 2007: стали сдавать по 600-650 на Нивках, я снял за 700 на Горького, Палац Украина.
Упало не так сильно, как говорите: осталось то же в гривне или чуток упало. Снял за 2800 с коммуналкой на Шулявке
Да ладно. На Троещине в январе 2009-го по 1800 было полное сландо (тогдашнее олх).
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:01
airmax78 написав:UA
Ну, Приват, пока, живой. Пока. Хотя, конечно, с такими друзьями как Игорь Валерьевич, Зеленскому и враги не нужны.
Вы его рассматриваете как самостоятельное лицо? Рукалицо.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:03
UA написав: airmax78 написав:UA
Ну, Приват, пока, живой. Пока. Хотя, конечно, с такими друзьями как Игорь Валерьевич, Зеленскому и враги не нужны.
Национализация Приватбанка это самая большая ошибка Порошенко на посту Президента Украины. Банкротить нужно было.
Игорь Валерьевич по своему прав.
Только пример нужно брать с Исландии, а не Греции.
Увы, мы не в Исландии и не в Греции, так что пример будем брать с рашки 98-го года.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:06
airmax78 написав:
Не, ну такого жесткого сценария не будет. Он же говорит: берем пример с Греции. Спишут %%50 долга, а оставшиеся 50% растянут на 20 лет - только и всего.
Греки в ЕС. Это другая каста, потому и кредиторы более сговорчивые были плюс все покрыл ЕЦБ, увы мы не в ЕС.
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