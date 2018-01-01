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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1061106210631064>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 151
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:А аренда недвиги при Юльке обвалилась втрое за несколько месяцев! Помню как еще осенью 2008-го опупевшие от постоянного взлета цены лорды гнули 600 баксов за однушку, а уже в начале 2009-го не могли сдать и за 200 и переходили в гривну.

Опупели они раньше, осенью 2007: стали сдавать по 600-650 на Нивках, я снял за 700 на Горького, Палац Украина.
Упало не так сильно, как говорите: осталось то же в гривне или чуток упало. Снял за 2800 с коммуналкой на Шулявке
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:59

  Serg-ik написав:
  hxbbgaf написав:А аренда недвиги при Юльке обвалилась втрое за несколько месяцев! Помню как еще осенью 2008-го опупевшие от постоянного взлета цены лорды гнули 600 баксов за однушку, а уже в начале 2009-го не могли сдать и за 200 и переходили в гривну.

Опупели они раньше, осенью 2007: стали сдавать по 600-650 на Нивках, я снял за 700 на Горького, Палац Украина.
Упало не так сильно, как говорите: осталось то же в гривне или чуток упало. Снял за 2800 с коммуналкой на Шулявке

Да ладно. На Троещине в январе 2009-го по 1800 было полное сландо (тогдашнее олх).
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:01

  airmax78 написав:UA Ну, Приват, пока, живой. Пока. Хотя, конечно, с такими друзьями как Игорь Валерьевич, Зеленскому и враги не нужны.

Вы его рассматриваете как самостоятельное лицо? Рукалицо.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:03

  UA написав:
  airmax78 написав:UA Ну, Приват, пока, живой. Пока. Хотя, конечно, с такими друзьями как Игорь Валерьевич, Зеленскому и враги не нужны.

Национализация Приватбанка это самая большая ошибка Порошенко на посту Президента Украины. Банкротить нужно было.
Игорь Валерьевич по своему прав.
Только пример нужно брать с Исландии, а не Греции.

Увы, мы не в Исландии и не в Греции, так что пример будем брать с рашки 98-го года.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:06

  airmax78 написав:Не, ну такого жесткого сценария не будет. Он же говорит: берем пример с Греции. Спишут %%50 долга, а оставшиеся 50% растянут на 20 лет - только и всего.

Греки в ЕС. Это другая каста, потому и кредиторы более сговорчивые были плюс все покрыл ЕЦБ, увы мы не в ЕС.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:14

  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:UA Ну, Приват, пока, живой. Пока. Хотя, конечно, с такими друзьями как Игорь Валерьевич, Зеленскому и враги не нужны.

Вы его рассматриваете как самостоятельное лицо? Рукалицо.

Путина в свое время тоже никто не рассматривал, как самостоятельное лицо.
У меня впечатление, что Зеленский уже начал действовать по этому сценарию.
Еще недавно это казалось перегибом, а сейчас заставляет задуматься.
Владімир також нині не тренд
Он у москалів вже є такий презідент
І як би не вийшло нам з вами на зло
Із маленького Вовки велике ху....
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:23

Путлер ему 36 лямов на гос. проект дал. Он вместе с беней продался фуйлу давно. И задача их сделать чтоб тут было как можно хуже, чтоб моллча шли на все условия путлера. И путлер то ГБшник, а не клоун, так что не путайте хозяина с марионеткой.
З.Ы. Почалося.
Сеть Фуршет закроет каждый пятый магазин.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:33

К тому же, нам предлагают равняться на Аргентину:
https://www.depo.ua/ukr/politics/koli-p ... 0507958713
А там вечный дефолт и за последние 5 лет песо обесценилось почти в 10 раз.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:33

  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:UA Ну, Приват, пока, живой. Пока. Хотя, конечно, с такими друзьями как Игорь Валерьевич, Зеленскому и враги не нужны.

Вы его рассматриваете как самостоятельное лицо? Рукалицо.

Адепты утверждают, что он самостоятельный. Я раньше спорил. Теперь - надоело.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:35

  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:Не, ну такого жесткого сценария не будет. Он же говорит: берем пример с Греции. Спишут %%50 долга, а оставшиеся 50% растянут на 20 лет - только и всего.

Греки в ЕС. Это другая каста, потому и кредиторы более сговорчивые были плюс все покрыл ЕЦБ, увы мы не в ЕС.

ЕЦБ никому ничего не покрыл. Лосей отгребли держатели греческих бондов очень знатных. Многие этого не пережили.
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