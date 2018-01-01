Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hxbbgaf написав:А аренда недвиги при Юльке обвалилась втрое за несколько месяцев! Помню как еще осенью 2008-го опупевшие от постоянного взлета цены лорды гнули 600 баксов за однушку, а уже в начале 2009-го не могли сдать и за 200 и переходили в гривну.
Опупели они раньше, осенью 2007: стали сдавать по 600-650 на Нивках, я снял за 700 на Горького, Палац Украина. Упало не так сильно, как говорите: осталось то же в гривне или чуток упало. Снял за 2800 с коммуналкой на Шулявке
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
hxbbgaf написав:А аренда недвиги при Юльке обвалилась втрое за несколько месяцев! Помню как еще осенью 2008-го опупевшие от постоянного взлета цены лорды гнули 600 баксов за однушку, а уже в начале 2009-го не могли сдать и за 200 и переходили в гривну.
Опупели они раньше, осенью 2007: стали сдавать по 600-650 на Нивках, я снял за 700 на Горького, Палац Украина. Упало не так сильно, как говорите: осталось то же в гривне или чуток упало. Снял за 2800 с коммуналкой на Шулявке
Да ладно. На Троещине в январе 2009-го по 1800 было полное сландо (тогдашнее олх).
airmax78 написав:UA Ну, Приват, пока, живой. Пока. Хотя, конечно, с такими друзьями как Игорь Валерьевич, Зеленскому и враги не нужны.
Вы его рассматриваете как самостоятельное лицо? Рукалицо.
Путина в свое время тоже никто не рассматривал, как самостоятельное лицо. У меня впечатление, что Зеленский уже начал действовать по этому сценарию. Еще недавно это казалось перегибом, а сейчас заставляет задуматься.
Владімир також нині не тренд Он у москалів вже є такий презідент І як би не вийшло нам з вами на зло Із маленького Вовки велике ху....
Путлер ему 36 лямов на гос. проект дал. Он вместе с беней продался фуйлу давно. И задача их сделать чтоб тут было как можно хуже, чтоб моллча шли на все условия путлера. И путлер то ГБшник, а не клоун, так что не путайте хозяина с марионеткой. З.Ы. Почалося. Сеть Фуршет закроет каждый пятый магазин.