Вернемся к скучной теме недвижимости.
На каких уровнях будет индекс Домика после дефолта?
ПС. Индекс Домика фигня конечно, но других индексов нет.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 21:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вернемся к скучной теме недвижимости.
На каких уровнях будет индекс Домика после дефолта?
ПС. Индекс Домика фигня конечно, но других индексов нет.
Додано: Нед 26 тра, 2019 21:37
Фуршет уже очень давно лихорадит. С конца 2008го года. В некоторые магазины сети страшно заходить - реальные гадюшники.
Додано: Нед 26 тра, 2019 21:43
криза та глубина дна КРЖН
залежить вiд системностi кризи: свiтова, чи черговий локальний ППЦ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 26 тра, 2019 21:46
Драсьте. 300 ярдов евро им выдали, при том продолжали выдавать аж до прошлого года, когда дефолт был в 2015-м.
Лосей сделали из держателей евро, которые за это заплатили.
Потому и говорю покупайте физическое золото и серебро, оно если и падает, то потом вырастает в разы больше и происходить это будет скорее, так как долги и дефициты растут и денег надо будет печатать все больше.
Додано: Нед 26 тра, 2019 21:55
не написано в каких городах закроют. населения становится меньше, возможно потому некоторые точки становятся убыточными
Посмотрел Харьков, поскольку ссылку дали. Кажись трёшки в 63-65 метров подешевели на 3-5 тыс долл. за 8 мес. наверное коммуналь дает себя знать. и демография
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:01
Я был сегодня на проспекте Победы, недалеко от Антонова и на Багговутовской. Оба магазина надо закрывать. По санитарным показателям.
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:28
Кличко ездил с исполнителями смотрел мост опять.
Это растрескалась просто защитная стеклоплёнка, её сняли, а сама стеклянная основа цела.
Похоже кто-то или гантелю кинул или что-то металлическое.
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Демография, минус 634 человека в Киеве за три месяца этого года
Додано: Нед 26 тра, 2019 22:48
[quote="4674672:UA"]Вернемся к скучной теме недвижимости.
На каких уровнях будет индекс Домика после дефолта?
ПС. Индекс Домика фигня конечно, но других индексов нет.[/quote
Баксов 500 за метр?
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