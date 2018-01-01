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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1059106010611062

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 151
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вернемся к скучной теме недвижимости.
На каких уровнях будет индекс Домика после дефолта?
ПС. Индекс Домика фигня конечно, но других индексов нет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:43

криза та глубина дна КРЖН

залежить вiд системностi кризи: свiтова, чи черговий локальний ППЦ
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:46

  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:
  airmax78 написав:Не, ну такого жесткого сценария не будет. Он же говорит: берем пример с Греции. Спишут %%50 долга, а оставшиеся 50% растянут на 20 лет - только и всего.

Греки в ЕС. Это другая каста, потому и кредиторы более сговорчивые были плюс все покрыл ЕЦБ, увы мы не в ЕС.

ЕЦБ никому ничего не покрыл. Лосей отгребли держатели греческих бондов очень знатных. Многие этого не пережили.

Драсьте. 300 ярдов евро им выдали, при том продолжали выдавать аж до прошлого года, когда дефолт был в 2015-м.
https://korrespondent.net/world/3983550 ... eto-udalos
Лосей сделали из держателей евро, которые за это заплатили.
Потому и говорю покупайте физическое золото и серебро, оно если и падает, то потом вырастает в разы больше и происходить это будет скорее, так как долги и дефициты растут и денег надо будет печатать все больше.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:55

  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:З.Ы. Почалося.
Сеть Фуршет закроет каждый пятый магазин.

Фуршет уже очень давно лихорадит. С конца 2008го года. В некоторые магазины сети страшно заходить - реальные гадюшники.

не написано в каких городах закроют. населения становится меньше, возможно потому некоторые точки становятся убыточными
Посмотрел Харьков, поскольку ссылку дали. Кажись трёшки в 63-65 метров подешевели на 3-5 тыс долл. за 8 мес. наверное коммуналь дает себя знать. и демография
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 22:01

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  hxbbgaf написав:З.Ы. Почалося.
Сеть Фуршет закроет каждый пятый магазин.

Фуршет уже очень давно лихорадит. С конца 2008го года. В некоторые магазины сети страшно заходить - реальные гадюшники.

не написано в каких городах закроют. населения становится меньше, возможно потому некоторые точки становятся убыточными
Посмотрел Харьков, поскольку ссылку дали. Кажись трёшки в 63-65 метров подешевели на 3-5 тыс долл. за 8 мес. наверное коммуналь дает себя знать. и демография

Я был сегодня на проспекте Победы, недалеко от Антонова и на Багговутовской. Оба магазина надо закрывать. По санитарным показателям.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 22:28

Кличко ездил с исполнителями смотрел мост опять.
Это растрескалась просто защитная стеклоплёнка, её сняли, а сама стеклянная основа цела.
Похоже кто-то или гантелю кинул или что-то металлическое.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Демография, минус 634 человека в Киеве за три месяца этого года
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 22:48

[quote="4674672:UA"]Вернемся к скучной теме недвижимости.
На каких уровнях будет индекс Домика после дефолта?
ПС. Индекс Домика фигня конечно, но других индексов нет.[/quote

Баксов 500 за метр?
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 22:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Запомните этот пост. 5 лет в 2024 году в Украине три города миллионика Одессе, Киев, Львов. Остальное шлак.
Оранжевый-хит сезона
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