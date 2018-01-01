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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1060106110621063

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 151
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 08:28

  airmax78 написав:Вот где недвижку надо было покупать: https://www.businessinsider.com/how-exp ... cts-2019-5

недельку ил суть больше назад была ссылка на то, что в американской газете про "Комфор таун" написали. Сан-Франциско-сплошной комфорт таун в плане яркости. зачем было писать про киевский КТ? платная статья?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 08:29

Хотите жить в этом месте Киева?

покупайте
https://whitelines.com.ua/
однушки и двушки. Сплошная аренда. общага
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 08:40

  Serg-ik написав:Хотите жить в этом месте Киева?

покупайте
https://whitelines.com.ua/
однушки и двушки. Сплошная аренда. общага

Серж, ну хрущи же, сталинки и чешки, по мере вымирания их основных хозяев и перехода в статус спадщины, в большинстве случаев же тоже сдаются в аренду. Получается и хрущи скоро будут состоять, в основном, из арендных квартир. Только категория арендаторов будет ниже чем в Белых Линиях (я так понимаю это название в честь дорожной разметки, на которую открывается панорамный вид из этого комплекса).
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 08:50

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Хотите жить в этом месте Киева?

покупайте
https://whitelines.com.ua/
однушки и двушки. Сплошная аренда. общага

Серж, ну хрущи же, сталинки и чешки, по мере вымирания их основных хозяев и перехода в статус спадщины, в большинстве случаев же тоже сдаются в аренду. Получается и хрущи скоро будут состоять, в основном, из арендных квартир. Только категория арендаторов будет ниже чем в Белых Линиях (я так понимаю это название в честь дорожной разметки, на которую открывается панорамный вид из этого комплекса).

Подумаешь, пробки под окнами. Зато у метро. Надабрать! Арендатор - не мамонт. Помрет один - приедет другой. Можно будет даже скидку в онкоцентре выбить и сразу рекламку на столик.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 08:56

  Оранжевый-хит сезона написав:Запомните этот пост. 5 лет в 2024 году в Украине три города миллионика Одессе, Киев, Львов. Остальное шлак.

ДВА: Київ, Харків
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 08:57

  Serg-ik написав:Хотите жить в этом месте Киева?

покупайте
https://whitelines.com.ua/
однушки и двушки. Сплошная аренда. общага

Цены наверное космос.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:хрущи же, сталинки и чешки, по мере вымирания их основных хозяев и перехода в статус спадщины, в большинстве случаев же тоже сдаются в аренду. Получается и хрущи скоро будут состоять, в основном, из арендных квартир.

А с другой стороны, каждый день проходя среди десятков хрущей вижу, что некоторые их обитатели предпочитают купить авто за 25-40 тыс у.е. и не улучшать свои жилищные условия. И это несмотря намусорники во дворах( возле которых такие авто и паркуются иногда :-) ) и не смотря на то, что отдельный контингент откровенно деградирует
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:16

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:хрущи же, сталинки и чешки, по мере вымирания их основных хозяев и перехода в статус спадщины, в большинстве случаев же тоже сдаются в аренду. Получается и хрущи скоро будут состоять, в основном, из арендных квартир.

А с другой стороны, каждый день проходя среди десятков хрущей вижу, что некоторые их обитатели предпочитают купить авто за 25-40 тыс у.е. и не улучшать свои жилищные условия. И это несмотря намусорники во дворах( возле которых такие авто и паркуются иногда :-) ) и не смотря на то, что отдельный контингент откровенно деградирует

Ну вы же понимаете, что это не от большого ума.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:27

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:хрущи же, сталинки и чешки, по мере вымирания их основных хозяев и перехода в статус спадщины, в большинстве случаев же тоже сдаются в аренду. Получается и хрущи скоро будут состоять, в основном, из арендных квартир.

А с другой стороны, каждый день проходя среди десятков хрущей вижу, что некоторые их обитатели предпочитают купить авто за 25-40 тыс у.е. и не улучшать свои жилищные условия. И это несмотря намусорники во дворах( возле которых такие авто и паркуются иногда :-) ) и не смотря на то, что отдельный контингент откровенно деградирует

Ну вы же понимаете, что это не от большого ума.

Вы слишком категоричны. Каждый тратит свои деньги по своему. Один купит машину, другой будет вздыхать по МОПам, третий думать про Мальдивы. Вы похожи на людей, которые удивляются, когда из дорогой машины вылазит человек, одетый как бомж. Это его свобода делать так, как он хочет. Если человек прожил в этом хруще всю свою жизнь и его все устраивает, то бежать переезжать когда появились деньги чтобы следовать за чужими стереотипами, вот это настоящая глупость.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:28

  zzzzzz написав:Скорее всего это лето большинство киевлян будет опять сидеть без горячей воды .

НАК опубликовал свежие данные, по состоянию на 22 мая долг Киевтеплоэнерго перед Нафтогазом составил 3,5 млрд.грн , причем с начала года долг вырос на 1,6 млрд.грн.

http://www.naftogaz.com/files/Informati ... 5-2019.pdf

Там много "нарисованного" долга. Зимой были очереди - писали заявления, до сих пор висят те долги.
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