Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
недельку ил суть больше назад была ссылка на то, что в американской газете про "Комфор таун" написали. Сан-Франциско-сплошной комфорт таун в плане яркости. зачем было писать про киевский КТ? платная статья?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Серж, ну хрущи же, сталинки и чешки, по мере вымирания их основных хозяев и перехода в статус спадщины, в большинстве случаев же тоже сдаются в аренду. Получается и хрущи скоро будут состоять, в основном, из арендных квартир. Только категория арендаторов будет ниже чем в Белых Линиях (я так понимаю это название в честь дорожной разметки, на которую открывается панорамный вид из этого комплекса).
Серж, ну хрущи же, сталинки и чешки, по мере вымирания их основных хозяев и перехода в статус спадщины, в большинстве случаев же тоже сдаются в аренду. Получается и хрущи скоро будут состоять, в основном, из арендных квартир. Только категория арендаторов будет ниже чем в Белых Линиях (я так понимаю это название в честь дорожной разметки, на которую открывается панорамный вид из этого комплекса).
Подумаешь, пробки под окнами. Зато у метро. Надабрать! Арендатор - не мамонт. Помрет один - приедет другой. Можно будет даже скидку в онкоцентре выбить и сразу рекламку на столик.
Оранжевый-хит сезона написав:Запомните этот пост. 5 лет в 2024 году в Украине три города миллионика Одессе, Киев, Львов. Остальное шлак.
ДВА: Київ, Харків
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:хрущи же, сталинки и чешки, по мере вымирания их основных хозяев и перехода в статус спадщины, в большинстве случаев же тоже сдаются в аренду. Получается и хрущи скоро будут состоять, в основном, из арендных квартир.
А с другой стороны, каждый день проходя среди десятков хрущей вижу, что некоторые их обитатели предпочитают купить авто за 25-40 тыс у.е. и не улучшать свои жилищные условия. И это несмотря намусорники во дворах( возле которых такие авто и паркуются иногда ) и не смотря на то, что отдельный контингент откровенно деградирует
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
airmax78 написав:хрущи же, сталинки и чешки, по мере вымирания их основных хозяев и перехода в статус спадщины, в большинстве случаев же тоже сдаются в аренду. Получается и хрущи скоро будут состоять, в основном, из арендных квартир.
А с другой стороны, каждый день проходя среди десятков хрущей вижу, что некоторые их обитатели предпочитают купить авто за 25-40 тыс у.е. и не улучшать свои жилищные условия. И это несмотря намусорники во дворах( возле которых такие авто и паркуются иногда ) и не смотря на то, что отдельный контингент откровенно деградирует
airmax78 написав:хрущи же, сталинки и чешки, по мере вымирания их основных хозяев и перехода в статус спадщины, в большинстве случаев же тоже сдаются в аренду. Получается и хрущи скоро будут состоять, в основном, из арендных квартир.
А с другой стороны, каждый день проходя среди десятков хрущей вижу, что некоторые их обитатели предпочитают купить авто за 25-40 тыс у.е. и не улучшать свои жилищные условия. И это несмотря намусорники во дворах( возле которых такие авто и паркуются иногда ) и не смотря на то, что отдельный контингент откровенно деградирует
Ну вы же понимаете, что это не от большого ума.
Вы слишком категоричны. Каждый тратит свои деньги по своему. Один купит машину, другой будет вздыхать по МОПам, третий думать про Мальдивы. Вы похожи на людей, которые удивляются, когда из дорогой машины вылазит человек, одетый как бомж. Это его свобода делать так, как он хочет. Если человек прожил в этом хруще всю свою жизнь и его все устраивает, то бежать переезжать когда появились деньги чтобы следовать за чужими стереотипами, вот это настоящая глупость.