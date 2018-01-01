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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:39
sequence
УБ натягивает бюджет, бюджет натягивает УБ, УБ натягивает граждан, граждане пускают по боку бюджет, бюджет не замечает граждан. Круг. Надо найти равновесие. Всего то.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:44
airmax78 написав:
Серж, ну хрущи же, сталинки и чешки, по мере вымирания их основных хозяев и перехода в статус спадщины, в большинстве случаев же тоже сдаются в аренду. Получается и хрущи скоро будут состоять, в основном, из арендных квартир. Только категория арендаторов будет ниже чем в Белых Линиях (я так понимаю это название в честь дорожной разметки, на которую открывается панорамный вид из этого комплекса).
А вот это вряд ли.
Дело в том, что в советском жилом фонде доля трешек и двушек в процентном соотношении была гораздо выше, чем доля однокомнатных.
К примеру в 96-ой серии на этаж идут две трехкомнатных, одна двухкомнатная и всего одна однокомнатная квартира.
Так что вероятность дальнейшей трансформации в арендные курятники у нынешних новостроев гораздо выше, чем у старого жилого фонда
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:47
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Ну вы же понимаете, что это не от большого ума.
Вы слишком категоричны. Каждый тратит свои деньги по своему. Один купит машину, другой будет вздыхать по МОПам, третий думать про Мальдивы. Вы похожи на людей, которые удивляются, когда из дорогой машины вылазит человек, одетый как бомж. Это его свобода делать так, как он хочет. Если человек прожил в этом хруще всю свою жизнь и его все устраивает, то бежать переезжать когда появились деньги чтобы следовать за чужими стереотипами, вот это настоящая глупость.
Влад, вы так и не ответили: понимаете ли вы разницу между Хаятом/Интерконтиненталем и готелем Козацкий? Разница между МОПами и советской вторичкой примерно такая же. Зачем жить всю жизнь в Козацком (пусть даже приезжая в его убитый двор на новеньком Mercedes GLE) если можно жить в Хаяте? Это ведь одна из главных составных частей качества жизни. И не надо придумывать, что кто-то это нам навязал. Просто, потратьтесь, поживите 2-3 дня в нормальной гостинице/снимите на несколько дней квартиру в МОПах. Все, больше вам обратно в совкошлак возвращаться не захочется.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:47
sequence написав:
помните, как Укрбуд натягивают на лавэ? УБ в долгу не остался и начал на прошлой неделе СМС рассылку с радостной новостью о "дорожай". 5-10% по разным (но пока не всем!)объектам, покращення с июня )
Та да, мне уже тоже звонили. УБ назначил дорожай с 28-го мая
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:49
antey1969 написав: airmax78 написав:
Серж, ну хрущи же, сталинки и чешки, по мере вымирания их основных хозяев и перехода в статус спадщины, в большинстве случаев же тоже сдаются в аренду. Получается и хрущи скоро будут состоять, в основном, из арендных квартир. Только категория арендаторов будет ниже чем в Белых Линиях (я так понимаю это название в честь дорожной разметки, на которую открывается панорамный вид из этого комплекса).
А вот это вряд ли.
Дело в том, что в советском жилом фонде доля трешек и двушек в процентном соотношении была гораздо выше, чем доля однокомнатных.
К примеру в 96-ой серии на этаж идут две трехкомнатных, одна двухкомнатная и всего одна однокомнатная квартира.
Так что вероятность дальнейшей трансформации в арендные курятники у нынешних новостроев гораздо выше, чем у старого жилого фонда
Нет. Просто трехи будут сдавать по цене однух в новостроях (или дешевле). И только этим конкурировать. В принципе, это уже происходит.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:53
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Серж, ну хрущи же, сталинки и чешки, по мере вымирания их основных хозяев и перехода в статус спадщины, в большинстве случаев же тоже сдаются в аренду. Получается и хрущи скоро будут состоять, в основном, из арендных квартир. Только категория арендаторов будет ниже чем в Белых Линиях (я так понимаю это название в честь дорожной разметки, на которую открывается панорамный вид из этого комплекса).
А вот это вряд ли.
Дело в том, что в советском жилом фонде доля трешек и двушек в процентном соотношении была гораздо выше, чем доля однокомнатных.
К примеру в 96-ой серии на этаж идут две трехкомнатных, одна двухкомнатная и всего одна однокомнатная квартира.
Так что вероятность дальнейшей трансформации в арендные курятники у нынешних новостроев гораздо выше, чем у старого жилого фонда
Нет. Просто трехи будут сдавать по цене однух в новостроях (или дешевле). И только этим конкурировать. В принципе, это уже происходит.
Или разросшиеся семьи будут съезжать в эти трехи из однокомнатных новостроев, постепенно превращающихся в гудящие арендные балаганы.
Время покажет
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:55
airmax78 написав:
Влад, вы так и не ответили: понимаете ли вы разницу между Хаятом/Интерконтиненталем и готелем Козацкий?
Конечно понимает, даже если не жил в Хаяте.
Дело в другом: какое соотношение в мире номеров класса Хайят и класса Козацкий? 1 к 10 000? вот так и в жилом фонде
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 27 тра, 2019 10:03
antey1969 написав:
УБ назначил дорожай с 28-го мая
круто, антипремия за риск. Доллар вниз-цена в гривне вверх.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 27 тра, 2019 10:06
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Влад, вы так и не ответили: понимаете ли вы разницу между Хаятом/Интерконтиненталем и готелем Козацкий?
Конечно понимает, даже если не жил в Хаяте.
Дело в другом: какое соотношение в мире номеров класса Хайят и класса Козацкий? 1 к 10 000? вот так и в жилом фонде
И что это меняет? У вас есть возможность выбирать: жить в хруще и купить новенькую машину или переехать в более приличное жилье. Выбирающий новенькую машину, ИМХО, совершает огромную глупость. Через 5 лет его новенькая машина будет стоить 40-50% от того, что он за нее заплатил. И его старый хрущ будет стоить на 10-20% дешевле и не помолодеет. Эпик фейл короче говоря.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 10:07
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Влад, вы так и не ответили: понимаете ли вы разницу между Хаятом/Интерконтиненталем и готелем Козацкий?
Конечно понимает, даже если не жил в Хаяте.
Дело в другом: какое соотношение в мире номеров класса Хайят и класса Козацкий? 1 к 10 000? вот так и в жилом фонде
В Хаяте есть смысл жить, если твой дневной доход превышает стоимость проживания там на порядок. Во всех иных случаях - это пустые понты и глупая попытка соответствовать не свойственному тебе уровню доходов.
И почему обязательно вилка между "Хаятом" и "Козацким"? Есть более компромиссные варианты, которые зачастую как раз и выбирает средний класс во всем мире
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