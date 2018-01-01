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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:16
airmax78 написав:
.. Через 5 лет его новенькая машина будет стоить 40-50% от того, ..
вот по поводу машин не надо. Свою первую как раз пятилетней брал и затем в течении 8 лет вложил в текущие ремонты примерно еще одну стоимость машины, проклял все на свете. Я уже не говорю про потраченное на это время. Может быть, я слишком много езжу. Может быть, VAG гомно.
Машина должна быть новой, иначе она становится обузой
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Додано: Пон 27 тра, 2019 10:38
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Ну вы же понимаете, что это не от большого ума.
Вы слишком категоричны. Каждый тратит свои деньги по своему. Один купит машину, другой будет вздыхать по МОПам,
третий думать про Мальдивы. Вы похожи на людей, которые удивляются, когда из дорогой машины вылазит человек, одетый как бомж. Это его свобода делать так, как он хочет. Если человек прожил в этом хруще всю свою жизнь и его все устраивает, то бежать переезжать когда появились деньги чтобы следовать за чужими стереотипами, вот это настоящая глупость.
Влад, вы так и не ответили: понимаете ли вы разницу между Хаятом/Интерконтиненталем и готелем Козацкий? Разница между МОПами и советской вторичкой примерно такая же. Зачем жить всю жизнь в Козацком (пусть даже приезжая в его убитый двор на новеньком Mercedes GLE) если можно жить в Хаяте? Это ведь одна из главных составных частей качества жизни. И не надо придумывать, что кто-то это нам навязал. Просто, потратьтесь, поживите 2-3 дня в нормальной гостинице/снимите на несколько дней квартиру в МОПах.
Все, больше вам обратно в совкошлак возвращаться не захочется.
Это абревиатура чего и шо это такое вообще и какие критерии у модных?
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Додано: Пон 27 тра, 2019 10:41
sequence написав: airmax78 написав:
.. Через 5 лет его новенькая машина будет стоить 40-50% от того, ..
вот по поводу машин не надо. Свою первую как раз пятилетней брал и затем в течении 8 лет вложил в текущие ремонты примерно еще одну стоимость машины, проклял все на свете. Я уже не говорю про потраченное на это время. Может быть, я слишком много езжу. Может быть, VAG гомно.
Машина должна быть новой, иначе она становится обузой
Тоже перестал покупать б/у гемор. Новая - это сел и поехал.
Оптимально Toyota. Меньше всего теряют в цене.
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