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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1063106410651066>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 152
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:16

  airmax78 написав:.. Через 5 лет его новенькая машина будет стоить 40-50% от того, ..
вот по поводу машин не надо. Свою первую как раз пятилетней брал и затем в течении 8 лет вложил в текущие ремонты примерно еще одну стоимость машины, проклял все на свете. Я уже не говорю про потраченное на это время. Может быть, я слишком много езжу. Может быть, VAG гомно.
Машина должна быть новой, иначе она становится обузой
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:38

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Ну вы же понимаете, что это не от большого ума.

Вы слишком категоричны. Каждый тратит свои деньги по своему. Один купит машину, другой будет вздыхать по МОПам, третий думать про Мальдивы. Вы похожи на людей, которые удивляются, когда из дорогой машины вылазит человек, одетый как бомж. Это его свобода делать так, как он хочет. Если человек прожил в этом хруще всю свою жизнь и его все устраивает, то бежать переезжать когда появились деньги чтобы следовать за чужими стереотипами, вот это настоящая глупость.

Влад, вы так и не ответили: понимаете ли вы разницу между Хаятом/Интерконтиненталем и готелем Козацкий? Разница между МОПами и советской вторичкой примерно такая же. Зачем жить всю жизнь в Козацком (пусть даже приезжая в его убитый двор на новеньком Mercedes GLE) если можно жить в Хаяте? Это ведь одна из главных составных частей качества жизни. И не надо придумывать, что кто-то это нам навязал. Просто, потратьтесь, поживите 2-3 дня в нормальной гостинице/снимите на несколько дней квартиру в МОПах. Все, больше вам обратно в совкошлак возвращаться не захочется.

Это абревиатура чего и шо это такое вообще и какие критерии у модных? :? :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:41

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Через 5 лет его новенькая машина будет стоить 40-50% от того, ..
вот по поводу машин не надо. Свою первую как раз пятилетней брал и затем в течении 8 лет вложил в текущие ремонты примерно еще одну стоимость машины, проклял все на свете. Я уже не говорю про потраченное на это время. Может быть, я слишком много езжу. Может быть, VAG гомно.
Машина должна быть новой, иначе она становится обузой

Тоже перестал покупать б/у гемор. Новая - это сел и поехал.
Оптимально Toyota. Меньше всего теряют в цене.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:07

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Через 5 лет его новенькая машина будет стоить 40-50% от того, ..
вот по поводу машин не надо. Свою первую как раз пятилетней брал и затем в течении 8 лет вложил в текущие ремонты примерно еще одну стоимость машины, проклял все на свете. Я уже не говорю про потраченное на это время. Может быть, я слишком много езжу. Может быть, VAG гомно.
Машина должна быть новой, иначе она становится обузой

Бу только японец. ВАГ после гарантийного срока на продажу. У меня два знакомых взяли бу бмв и ауди, оба в акуе от ремонтов, в бмв уже половина китайских запчастей)) а человек прыгнувший в четырёхгодовалую бу инфинити продолжант менять расходники.

ПС
Эир, вы как обвчно категорично, либо модный моп, либо хрущ.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:11

  airmax78 написав:[
И что это меняет? У вас есть возможность выбирать: жить в хруще и купить новенькую машину или переехать в более приличное жилье. Выбирающий новенькую машину, ИМХО, совершает огромную глупость. Через 5 лет его новенькая машина будет стоить 40-50% от того, что он за нее заплатил. И его старый хрущ будет стоить на 10-20% дешевле и не помолодеет. Эпик фейл короче говоря.

Эир, даже возле совминов/добротных сталинок полно машин овер 50 куе, ну не видят люди смысла в переезде в модный моп. У вас просто навязчивая идея модных мопов.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:45

Ладно, 150 раз это уже обсуждали. Все равно каждый при своем мнении останется.
Я считаю, что глупо когда у человека машина стоит столько же сколько и квартира в которой он живет (или близко к тому). Если кто-то считает иначе - ну ОК.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:50

airmax78
Глупо как раз жить по чужим стереотипам.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:51

  hume написав:Бу только японец. ВАГ после гарантийного срока на продажу. У меня два знакомых взяли бу бмв и ауди, оба в акуе от ремонтов, в бмв уже половина китайских запчастей)) а человек прыгнувший в четырёхгодовалую бу инфинити продолжант менять расходники.

ПС
Эир, вы как обвчно категорично, либо модный моп, либо хрущ.

Так у ВАГа куланс есть. Если обслуживал не в гаражах и вовремя - и через 10 лет если че выйдет из строя (DSG коробка) - поменяют по гарантии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:53

  airmax78 написав:Ладно, 150 раз это уже обсуждали. Все равно каждый при своем мнении останется.
Я считаю, что глупо когда у человека машина стоит столько же сколько и квартира в которой он живет (или близко к тому). Если кто-то считает иначе - ну ОК.

За хрущ на Дарнице промолчу, может приезжие в аренде там Х5 10ти летний паркуют, а сталинки в прицентралье и совмин на ЛУ явно недооценён, раз машина за "под сто куе" и не факт что прямо с салона новая, под ним по вашему явно дороже самой квартиры стоит.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:53

  airmax78 написав:Ладно, 150 раз это уже обсуждали. Все равно каждый при своем мнении останется.
Я считаю, что глупо когда у человека машина стоит столько же сколько и квартира в которой он живет (или близко к тому). Если кто-то считает иначе - ну ОК.

можно сэкономить и купить электровелосипед. Я три дня назад в Кельне воот такой видел: https://www.rehau.com/group-en/innovations/nuvelos
просто охерительный, всего треха евро и предзаказы на год вперед :))
ведь можно позволить себе вместо 3 квадратных метров новостроя велик, и сэкономить затем на паркинге? :))
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