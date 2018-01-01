airmax78 написав:

Vlad442 написав: airmax78 написав: Ну вы же понимаете, что это не от большого ума. Ну вы же понимаете, что это не от большого ума.

Вы слишком категоричны. Каждый тратит свои деньги по своему. Один купит машину, другой будет вздыхать по МОПам, третий думать про Мальдивы. Вы похожи на людей, которые удивляются, когда из дорогой машины вылазит человек, одетый как бомж. Это его свобода делать так, как он хочет. Если человек прожил в этом хруще всю свою жизнь и его все устраивает, то бежать переезжать когда появились деньги чтобы следовать за чужими стереотипами, вот это настоящая глупость. Вы слишком категоричны. Каждый тратит свои деньги по своему. Один купит машину, другой будеттретий думать про Мальдивы. Вы похожи на людей, которые удивляются, когда из дорогой машины вылазит человек, одетый как бомж. Это его свобода делать так, как он хочет. Если человек прожил в этом хруще всю свою жизнь и его все устраивает, то бежать переезжать когда появились деньги чтобы следовать за чужими стереотипами, вот это настоящая глупость.

квартиру в МОПах.

Влад, вы так и не ответили: понимаете ли вы разницу между Хаятом/Интерконтиненталем и готелем Козацкий? Разница между МОПами и советской вторичкой примерно такая же. Зачем жить всю жизнь в Козацком (пусть даже приезжая в его убитый двор на новеньком Mercedes GLE) если можно жить в Хаяте? Это ведь одна из главных составных частей качества жизни. И не надо придумывать, что кто-то это нам навязал. Просто, потратьтесь, поживите 2-3 дня в нормальной гостинице/снимите на несколько днейВсе, больше вам обратно в совкошлак возвращаться не захочется.