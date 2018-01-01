Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:.. Так у ВАГа куланс есть. Если обслуживал не в гаражах и вовремя - и через 10 лет если че выйдет из строя (DSG коробка) - поменяют по гарантии.
когда прописанный ресурс форсированного до безобразия двигателя 200К, которые я проезжаю за пять (5) лет, меня никакой кунилингус, тьху, куланц не спасет у немцев сейчас двигатели живут весьма короткой, хоть и яркой жизнью. Гильзованию не поддаются. У меня шеф так с Кайеном попал
Vlad442 написав:airmax78 Глупо как раз жить по чужим стереотипам.
При чем тут стереотипы? Мы о финансовом результате говорим. 2К сталинка на Кудри + и новенький X5 в 2015м условно равно 120куе. Живем не по стереотипам. Нах МОПЫ. В 2019м 2К сталинка на Кудри и X5 2015го года условно равно сколько? 70 куе?
Живем по стереотипам. Нах Х5 и нах сталинку. Вкладываемся на все в МОПы ЦП или РТ или чего там еще? В 2019м имеем минимум 220-230 куе. Разница в 150куе однако.
А так да, жить по стереотипам, конечно, глупо.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 27 тра, 2019 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Экономия от покупки б/у тачки перестает греть душу ровно тогда, когда твой тазик начинает сыпаться. И сыпаться прилично. Тогда оказывается, что французы дорогие в обслуживании, что толкового электрика еще поискать, что только зацепись - начнешь менять что-то одно и понеслась... А когда начинаешь считать расходы на ремонт за несколько лет, жаба давит так, что мама не горюй. И в итоге у тебя под опой геморрой, а не средство передвижения. Так что +1 за Тойоту, желательно новую.
Востаннє редагувалось Natt в Пон 27 тра, 2019 12:07, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Бу только японец. ВАГ после гарантийного срока на продажу. У меня два знакомых взяли бу бмв и ауди, оба в акуе от ремонтов, в бмв уже половина китайских запчастей)) а человек прыгнувший в четырёхгодовалую бу инфинити продолжант менять расходники.
ПС Эир, вы как обвчно категорично, либо модный моп, либо хрущ.
Так у ВАГа куланс есть. Если обслуживал не в гаражах и вовремя - и через 10 лет если че выйдет из строя (DSG коробка) - поменяют по гарантии.
Куланс никогда не покрывал 100% стоимости.само обслуживание вага т запчасти необосновано дорого. Обслуживание двигла 1,4 ваг на официале дороже, чем 2,5 японца
airmax78 написав:При чем тут стереотипы? Мы о финансовом результате говорим.
Я говорю не о финансовом результате. Давайте разделять жизнь и инвестиции. Если следовать вашим советам, то нужно сдать квартиру и съехать бомжевать на вокзале. Это самый выгодный вариант. Человек живет для себя и выставляет свои приоритеты в потреблении. Это не глупо, это его жизнь.
airmax78 написав:При чем тут стереотипы? Мы о финансовом результате говорим.
Я говорю не о финансовом результате. Давайте разделять жизнь и инвестиции. Если следовать вашим советам, то нужно сдать квартиру и съехать бомжевать на вокзале. Это самый выгодный вариант. Человек живет для себя и выставляет свои приоритеты в потреблении. Это не глупо, это его жизнь.
Пример показывает, что жизнь "не по стереотипам" обошлась челу в 150 куе за 4 года. Почти по сорокету в год за счастье жить "своей жизнью" в бабушкиной сталинке и катать как модный пацан.