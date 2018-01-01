RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1064106510661067>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 152
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:59

  airmax78 написав:..
Так у ВАГа куланс есть. Если обслуживал не в гаражах и вовремя - и через 10 лет если че выйдет из строя (DSG коробка) - поменяют по гарантии.

когда прописанный ресурс форсированного до безобразия двигателя 200К, которые я проезжаю за пять (5) лет, меня никакой кунилингус, тьху, куланц не спасет :)
у немцев сейчас двигатели живут весьма короткой, хоть и яркой жизнью. Гильзованию не поддаются. У меня шеф так с Кайеном попал
sequence
 
Повідомлень: 2296
З нами з: 29.12.15
Подякував: 270 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ха - в районі ПОХ - часом стоять машинки , які коштують як цілий поверх будинку , під яким стоять ... І нічого - напевно комусь подобається таке ...
Puente
 
Повідомлень: 1718
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:01

  Vlad442 написав:airmax78
Глупо как раз жить по чужим стереотипам.

При чем тут стереотипы? Мы о финансовом результате говорим. 2К сталинка на Кудри + и новенький X5 в 2015м условно равно 120куе.
Живем не по стереотипам. Нах МОПЫ.
В 2019м 2К сталинка на Кудри и X5 2015го года условно равно сколько? 70 куе?

Живем по стереотипам. Нах Х5 и нах сталинку. Вкладываемся на все в МОПы ЦП или РТ или чего там еще? В 2019м имеем минимум 220-230 куе. Разница в 150куе однако.

А так да, жить по стереотипам, конечно, глупо.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 27 тра, 2019 12:02, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 30227
З нами з: 25.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 3621 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:01

Экономия от покупки б/у тачки перестает греть душу ровно тогда, когда твой тазик начинает сыпаться. И сыпаться прилично. Тогда оказывается, что французы дорогие в обслуживании, что толкового электрика еще поискать, что только зацепись - начнешь менять что-то одно и понеслась... А когда начинаешь считать расходы на ремонт за несколько лет, жаба давит так, что мама не горюй. И в итоге у тебя под опой геморрой, а не средство передвижения. Так что +1 за Тойоту, желательно новую.
Востаннє редагувалось Natt в Пон 27 тра, 2019 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1236
З нами з: 09.08.15
Подякував: 294 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:01

  Puente написав:Ха - в районі ПОХ - часом стоять машинки , які коштують як цілий поверх будинку , під яким стоять ... І нічого - напевно комусь подобається таке ...

То лендлорды приезжают за арендой.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 853
З нами з: 26.02.18
Подякував: 210 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:04

  airmax78 написав:
  hume написав:Бу только японец. ВАГ после гарантийного срока на продажу. У меня два знакомых взяли бу бмв и ауди, оба в акуе от ремонтов, в бмв уже половина китайских запчастей)) а человек прыгнувший в четырёхгодовалую бу инфинити продолжант менять расходники.

ПС
Эир, вы как обвчно категорично, либо модный моп, либо хрущ.

Так у ВАГа куланс есть. Если обслуживал не в гаражах и вовремя - и через 10 лет если че выйдет из строя (DSG коробка) - поменяют по гарантии.

Куланс никогда не покрывал 100% стоимости.само обслуживание вага т запчасти необосновано дорого. Обслуживание двигла 1,4 ваг на официале дороже, чем 2,5 японца
hume
 
Повідомлень: 5546
З нами з: 27.12.12
Подякував: 507 раз.
Подякували: 804 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:При чем тут стереотипы? Мы о финансовом результате говорим.

Я говорю не о финансовом результате. Давайте разделять жизнь и инвестиции. Если следовать вашим советам, то нужно сдать квартиру и съехать бомжевать на вокзале. Это самый выгодный вариант.
Человек живет для себя и выставляет свои приоритеты в потреблении. Это не глупо, это его жизнь.
Vlad442
 
Повідомлень: 5487
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:07

Сейчас вам Прохожий расскажет как про тачки в этой теме офтопить :D

P.S. Обслуживание Рено(12-го года) - за два года поменял рычяг и свечи, а так только масло и фильтра.
kyk
 
Повідомлень: 872
З нами з: 24.01.12
Подякував: 87 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:30

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:При чем тут стереотипы? Мы о финансовом результате говорим.

Я говорю не о финансовом результате. Давайте разделять жизнь и инвестиции. Если следовать вашим советам, то нужно сдать квартиру и съехать бомжевать на вокзале. Это самый выгодный вариант.
Человек живет для себя и выставляет свои приоритеты в потреблении. Это не глупо, это его жизнь.

Пример показывает, что жизнь "не по стереотипам" обошлась челу в 150 куе за 4 года. Почти по сорокету в год за счастье жить "своей жизнью" в бабушкиной сталинке и катать как модный пацан.
airmax78
 
Повідомлень: 30227
З нами з: 25.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 3621 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:51

Про садики

Государство запустило программу компенсации на ребенка -2500грн/мес

Т.е можно заключить договор с частным садиком , где оплата , например 5000грн/мес, из них родители платят 2500 и остальные 2500 доплачивает бюджет

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2. ... enDocument
Xenon
 
Повідомлень: 3482
З нами з: 25.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1064106510661067>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1446, 1447, 1448
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14478 2383468
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 тра, 2019 13:43
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 180425
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 54256
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.