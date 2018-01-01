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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1064106510661067

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 152
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:10

  hume написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Через 5 лет его новенькая машина будет стоить 40-50% от того, ..
вот по поводу машин не надо. Свою первую как раз пятилетней брал и затем в течении 8 лет вложил в текущие ремонты примерно еще одну стоимость машины, проклял все на свете. Я уже не говорю про потраченное на это время. Может быть, я слишком много езжу. Может быть, VAG гомно.
Машина должна быть новой, иначе она становится обузой

Бу только японец. ВАГ после гарантийного срока на продажу. У меня два знакомых взяли бу бмв и ауди, оба в акуе от ремонтов, в бмв уже половина китайских запчастей)) а человек прыгнувший в четырёхгодовалую бу инфинити продолжант менять расходники.

ПС
Эир, вы как обвчно категорично, либо модный моп, либо хрущ.

БУ японец скучное и унылое зрелище . И в жизни не поедет как породистый немец. Иногда нужно просто кайфовать от жизни . Поэтому БВМ , АУди и мерсы будут продаваться. Другое дело что смотреть за ними надо. Они по ломучести одинаковые , только психологический портрет покупателя тоёты есть гарантией что он будет кропотно обслуживать. А те кто берут БМВ , ауди , мерс - обычно не запариваються над своеверменным обслуживанием
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  PrimusInterPares написав:олько психологический портрет покупателя тоёты есть гарантией что он будет кропотно обслуживать.

не факт. Я вот начитаюсь про надёжность тойоты и не буду вовремя обслуживать: надёжная же, выдержит

Не видно Кинга
грустит наверное, не может притащить очередное достижение.
Новое стекло треснуло на глазах у журналистов. На мосту в Киеве очередное ЧП.

Думаю, что их бьёт партия УДАР, крепким ударом
Хотя...может дело в физике, расширение стекла. металла и всё такое
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Стоимость вашего автомобиля не должна превышать вашего дохода за 6 месяцев. Все что дороже - уже будет напрягать. Как в плане обслуживания, так и в плане потери своей стоимости в процессе эксплуатации. Если вам "не в западло" ездить на еще более дешевом автомобиле - супер.
airmax78
 
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