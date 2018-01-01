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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:07
airmax78 написав:
Стоимость вашего автомобиля не должна превышать вашего дохода за 6 месяцев. Все что дороже - уже будет напрягать
а что случилось? Пару лет назад Вы нас учили, что Вас учили, что стоимость авто-это зарплата за год. Теперь уже полгода.
А вспоминая Ирэну Кильчицкую, которая говорила, что уважающая себя леди носит сумочку за три месячных зарплаты, начинаю теряться: то ли сумки подорожали, то ли машины подешевели
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Пон 27 тра, 2019 14:17
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Стоимость вашего автомобиля не должна превышать вашего дохода за 6 месяцев. Все что дороже - уже будет напрягать
а что случилось? Пару лет назад Вы нас учили, что Вас учили, что стоимость авто-это зарплата за год. Теперь уже полгода.
А вспоминая Ирэну Кильчицкую, которая говорила, что уважающая себя леди носит сумочку за три месячных зарплаты, начинаю теряться: то ли сумки подорожали, то ли машины подешевели
Я всегда говорил о не более 6 месяцах, лучше - 4 месяца. Это ж 100% дохода. Чтобы эту сумму собрать кэшем вам нужно экономть не менее 5 лет (если покупаете за 6-месячный доход) и более 3х лет (если 4-х месячный), если вы можете откладывать хотя бы 10% зп на автомобиль. Если покупать авто ценой в годовую зп - это 10 лет по 10% от зп. Это, ИМХО, безумие. Так же как и глупо откладывать более 10% зп на покупку автомобиля (кроме автомобиля то есть еще масса расходов и вложений которые необходимо финансировать).
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airmax78
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Додано: Пон 27 тра, 2019 14:44
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Додано: Пон 27 тра, 2019 14:50
езжу на старом турбо ваге (овер 10 лет) и вжизнь больше на японца не посмотрю (был до вага). слухи о ломучести слегка преувеличены, просто есть неудачные коробки и двигатели. надо знать что берешь. а япошки не ломаются, потому что там древние 4ступки и примитивные движки. ваг начинает пиликать, если лампочка в номере перегорела, или обогрев зеркала перетерся. на тайоте едешь и не знаешь, все ок
нема полноценной диагностики, нема проблем с электрикой. хотя дело вкуса, конечно.
главное оружие рашистов - ложь
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