Додано: Пон 27 тра, 2019 14:17

Serg-ik написав: airmax78 написав: Стоимость вашего автомобиля не должна превышать вашего дохода за 6 месяцев. Все что дороже - уже будет напрягать Стоимость вашего автомобиля не должна превышать вашего дохода за 6 месяцев. Все что дороже - уже будет напрягать

а что случилось? Пару лет назад Вы нас учили, что Вас учили, что стоимость авто-это зарплата за год. Теперь уже полгода.

А вспоминая Ирэну Кильчицкую, которая говорила, что уважающая себя леди носит сумочку за три месячных зарплаты, начинаю теряться: то ли сумки подорожали, то ли машины подешевели а что случилось? Пару лет назад Вы нас учили, что Вас учили, что стоимость авто-это зарплата за год. Теперь уже полгода.А вспоминая Ирэну Кильчицкую, которая говорила, что уважающая себя леди носит сумочку за три месячных зарплаты, начинаю теряться: то ли сумки подорожали, то ли машины подешевели

Я всегда говорил о не более 6 месяцах, лучше - 4 месяца. Это ж 100% дохода. Чтобы эту сумму собрать кэшем вам нужно экономть не менее 5 лет (если покупаете за 6-месячный доход) и более 3х лет (если 4-х месячный), если вы можете откладывать хотя бы 10% зп на автомобиль. Если покупать авто ценой в годовую зп - это 10 лет по 10% от зп. Это, ИМХО, безумие. Так же как и глупо откладывать более 10% зп на покупку автомобиля (кроме автомобиля то есть еще масса расходов и вложений которые необходимо финансировать).