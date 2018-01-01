Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Стоимость вашего автомобиля не должна превышать вашего дохода за 6 месяцев. Все что дороже - уже будет напрягать
а что случилось? Пару лет назад Вы нас учили, что Вас учили, что стоимость авто-это зарплата за год. Теперь уже полгода. А вспоминая Ирэну Кильчицкую, которая говорила, что уважающая себя леди носит сумочку за три месячных зарплаты, начинаю теряться: то ли сумки подорожали, то ли машины подешевели
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
airmax78 написав:Стоимость вашего автомобиля не должна превышать вашего дохода за 6 месяцев. Все что дороже - уже будет напрягать
а что случилось? Пару лет назад Вы нас учили, что Вас учили, что стоимость авто-это зарплата за год. Теперь уже полгода. А вспоминая Ирэну Кильчицкую, которая говорила, что уважающая себя леди носит сумочку за три месячных зарплаты, начинаю теряться: то ли сумки подорожали, то ли машины подешевели
Я всегда говорил о не более 6 месяцах, лучше - 4 месяца. Это ж 100% дохода. Чтобы эту сумму собрать кэшем вам нужно экономть не менее 5 лет (если покупаете за 6-месячный доход) и более 3х лет (если 4-х месячный), если вы можете откладывать хотя бы 10% зп на автомобиль. Если покупать авто ценой в годовую зп - это 10 лет по 10% от зп. Это, ИМХО, безумие. Так же как и глупо откладывать более 10% зп на покупку автомобиля (кроме автомобиля то есть еще масса расходов и вложений которые необходимо финансировать).
езжу на старом турбо ваге (овер 10 лет) и вжизнь больше на японца не посмотрю (был до вага). слухи о ломучести слегка преувеличены, просто есть неудачные коробки и двигатели. надо знать что берешь. а япошки не ломаются, потому что там древние 4ступки и примитивные движки. ваг начинает пиликать, если лампочка в номере перегорела, или обогрев зеркала перетерся. на тайоте едешь и не знаешь, все ок нема полноценной диагностики, нема проблем с электрикой. хотя дело вкуса, конечно.
На новом пешеходном мосту, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской горкой, опять треснуло защитное стекло на обзорной части.
Это уже третье защитное стекло на прозрачном участке пола моста, которое было повреждено со времени открытия объекта.
По словам очевидцев, стекло треснуло в тот момент, когда рядом никого не было. Кроме того, обзорный участок со вчерашнего дня ограничен лентой для прохода ним граждан. Кроме того, под другими прозрачными участками накопилась вода, которой, по словам рабочих, быть не должно. https://www.unn.com.ua/ru/news/1803146- ... -odne-sklo _________________________________________________________________ Кто-то здесь успел повозмущаться и обозвать народ неблагодарным бы...ом. Хотя даже ежу было понятно, что в толпе, собравшейся на мосту, любой мужик, машущий кувалдой или стреляющий из огнестрела, просто не смог бы уйти незамеченным
antey1969 написав:На новом пешеходном мосту, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской горкой, опять треснуло защитное стекло на обзорной части.
Это уже третье защитное стекло на прозрачном участке пола моста, которое было повреждено со времени открытия объекта.
По словам очевидцев, стекло треснуло в тот момент, когда рядом никого не было. Кроме того, обзорный участок со вчерашнего дня ограничен лентой для прохода ним граждан. Кроме того, под другими прозрачными участками накопилась вода, которой, по словам рабочих, быть не должно. https://www.unn.com.ua/ru/news/1803146- ... -odne-sklo _________________________________________________________________ Кто-то здесь успел повозмущаться и обозвать народ неблагодарным бы...ом. Хотя даже ежу было понятно, что в толпе, собравшейся на мосту, любой мужик, машущий кувалдой или стреляющий из огнестрела, просто не смог бы уйти незамеченным
Это я. Прощения просим. Видимо прозрачными технологиями киевские строители еще не овладели. С другой стороны, за информацию о злоумышленниках было обещано вознаграждение. Кто-то знает как зовут директора Генподрядчика?
antey1969 написав:обозвать народ неблагодарным бы...ом.
глядя на то кто и как демонтирует и монтирует эти стёкла, сомневаюсь с соблюдении технологий. Мастер ходит веничком машет, рабочие под телекамерами ( наверное, проклиная всех и вся) ножичком что то режут и ковыряют. А виноваты неблагодарные.
Позавчера зашёл в Сырецкий парк. 11-00, работа кипит, трудяг нагнали немерянно, строят архиважную копию Центрального вокзала на детской ЖД.(тупая трата бабла на ненужный объект. Хотя...может там детские классы будут?) на одной лавке сидят отдыхают и кушают 3 человека, на другой-4. Прошёл далее-еще куча отдыхающих...Сомневаюсь, что они работают с 7-00. На выходе будет посредственный объект с космическим ценником. Потому что фиговая организация работы. Судя по темпам строительства многих жилых домов, организация такая же
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s