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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1065106610671068>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 152
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Стоимость вашего автомобиля не должна превышать вашего дохода за 6 месяцев. Все что дороже - уже будет напрягать

а что случилось? Пару лет назад Вы нас учили, что Вас учили, что стоимость авто-это зарплата за год. Теперь уже полгода.
А вспоминая Ирэну Кильчицкую, которая говорила, что уважающая себя леди носит сумочку за три месячных зарплаты, начинаю теряться: то ли сумки подорожали, то ли машины подешевели
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:17

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Стоимость вашего автомобиля не должна превышать вашего дохода за 6 месяцев. Все что дороже - уже будет напрягать

а что случилось? Пару лет назад Вы нас учили, что Вас учили, что стоимость авто-это зарплата за год. Теперь уже полгода.
А вспоминая Ирэну Кильчицкую, которая говорила, что уважающая себя леди носит сумочку за три месячных зарплаты, начинаю теряться: то ли сумки подорожали, то ли машины подешевели

Я всегда говорил о не более 6 месяцах, лучше - 4 месяца. Это ж 100% дохода. Чтобы эту сумму собрать кэшем вам нужно экономть не менее 5 лет (если покупаете за 6-месячный доход) и более 3х лет (если 4-х месячный), если вы можете откладывать хотя бы 10% зп на автомобиль. Если покупать авто ценой в годовую зп - это 10 лет по 10% от зп. Это, ИМХО, безумие. Так же как и глупо откладывать более 10% зп на покупку автомобиля (кроме автомобиля то есть еще масса расходов и вложений которые необходимо финансировать).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:44

В Украине запретят риелторов. Вместо них будут брокеры и аге

В Украине запретят риелторов. Вместо них будут брокеры и агенты
https://ubr.ua/market/real-estate/v-ukraine-zapretjat-rieltorov-vmesto-nikh-budut-brokery-i-ahenty-3883125
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:50

езжу на старом турбо ваге (овер 10 лет) и вжизнь больше на японца не посмотрю (был до вага). слухи о ломучести слегка преувеличены, просто есть неудачные коробки и двигатели. надо знать что берешь. а япошки не ломаются, потому что там древние 4ступки и примитивные движки. ваг начинает пиликать, если лампочка в номере перегорела, или обогрев зеркала перетерся. на тайоте едешь и не знаешь, все ок :) нема полноценной диагностики, нема проблем с электрикой. хотя дело вкуса, конечно.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:49

Злые вандалы не дремлют

На новом пешеходном мосту, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской горкой, опять треснуло защитное стекло на обзорной части.

Это уже третье защитное стекло на прозрачном участке пола моста, которое было повреждено со времени открытия объекта.

По словам очевидцев, стекло треснуло в тот момент, когда рядом никого не было. Кроме того, обзорный участок со вчерашнего дня ограничен лентой для прохода ним граждан.
Кроме того, под другими прозрачными участками накопилась вода, которой, по словам рабочих, быть не должно.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1803146- ... -odne-sklo
_________________________________________________________________
Кто-то здесь успел повозмущаться и обозвать народ неблагодарным бы...ом.
Хотя даже ежу было понятно, что в толпе, собравшейся на мосту, любой мужик, машущий кувалдой или стреляющий из огнестрела, просто не смог бы уйти незамеченным
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:08

  antey1969 написав:На новом пешеходном мосту, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской горкой, опять треснуло защитное стекло на обзорной части.

Это уже третье защитное стекло на прозрачном участке пола моста, которое было повреждено со времени открытия объекта.

По словам очевидцев, стекло треснуло в тот момент, когда рядом никого не было. Кроме того, обзорный участок со вчерашнего дня ограничен лентой для прохода ним граждан.
Кроме того, под другими прозрачными участками накопилась вода, которой, по словам рабочих, быть не должно.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1803146- ... -odne-sklo
_________________________________________________________________
Кто-то здесь успел повозмущаться и обозвать народ неблагодарным бы...ом.
Хотя даже ежу было понятно, что в толпе, собравшейся на мосту, любой мужик, машущий кувалдой или стреляющий из огнестрела, просто не смог бы уйти незамеченным

Это я. Прощения просим. Видимо прозрачными технологиями киевские строители еще не овладели. С другой стороны, за информацию о злоумышленниках было обещано вознаграждение. Кто-то знает как зовут директора Генподрядчика?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, похожие прозрачные мосты должны соединить башни Тетриса и башни Таряна.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:обозвать народ неблагодарным бы...ом.

глядя на то кто и как демонтирует и монтирует эти стёкла, сомневаюсь с соблюдении технологий. Мастер ходит веничком машет, рабочие под телекамерами ( наверное, проклиная всех и вся) ножичком что то режут и ковыряют. А виноваты неблагодарные.

Позавчера зашёл в Сырецкий парк. 11-00, работа кипит, трудяг нагнали немерянно, строят архиважную копию Центрального вокзала на детской ЖД.(тупая трата бабла на ненужный объект. Хотя...может там детские классы будут?)
на одной лавке сидят отдыхают и кушают 3 человека, на другой-4. Прошёл далее-еще куча отдыхающих...Сомневаюсь, что они работают с 7-00. На выходе будет посредственный объект с космическим ценником. Потому что фиговая организация работы.
Судя по темпам строительства многих жилых домов, организация такая же
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:20

  airmax78 написав:Кстати, похожие прозрачные мосты должны соединить башни Тетриса и башни Таряна.

Думаете, Виталик просто обкатывает технологию?)
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Виталик просто обкатывает технологию?)

Однозначно. Развод лохов через прозрачный ( во всех смыслах) тендер
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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