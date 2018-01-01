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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1065106610671068

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 152
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:28

Serg-ik
Если вода попадает между стекол, то этот мост простоит максимум до первых морозов.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:33

  Mazay256 написав:Serg-ik
Если вода попадает между стекол, то этот мост простоит максимум до первых морозов.

Все заменят по гарантии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:40

  airmax78 написав:
  Mazay256 написав:Serg-ik
Если вода попадает между стекол, то этот мост простоит максимум до первых морозов.

Все заменят по гарантии.

Если сборка от Эппла, то без всяких сомнений
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:02

  Serg-ik написав:
  antey1969 написав:Виталик просто обкатывает технологию?)

Однозначно. Развод лохов через прозрачный ( во всех смыслах) тендер


Вот хай-тековский стеклянный мост построенный в Китае. Вид офигенный супер. Сложность явно гораздо выше.
Китайский мост - цена 3,4 миллиона, длина 430 метров.
Киевский мост - цена - 10 миллионов долларов, длина 212 метров
Как так может быть такая разница в цене ? Плюс ничего не трескается.

https://www.youtube.com/watch?v=WLpOQV9AR7g

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стеклянный_мост_Чжанцзяцзе
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот бы посмеялись, если бы разлетелось прямо под Виталиком))
$$$$$$$$$
jokk
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