Serg-ik
Если вода попадает между стекол, то этот мост простоит максимум до первых морозов.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 16:28
Serg-ik
Если вода попадает между стекол, то этот мост простоит максимум до первых морозов.
Додано: Пон 27 тра, 2019 16:33
Додано: Пон 27 тра, 2019 16:40
Додано: Пон 27 тра, 2019 17:02
Вот хай-тековский стеклянный мост построенный в Китае. Вид офигенный супер. Сложность явно гораздо выше.
Китайский мост - цена 3,4 миллиона, длина 430 метров.
Киевский мост - цена - 10 миллионов долларов, длина 212 метров
Как так может быть такая разница в цене ? Плюс ничего не трескается.
Додано: Пон 27 тра, 2019 17:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот бы посмеялись, если бы разлетелось прямо под Виталиком))
$$$$$$$$$
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