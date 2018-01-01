Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Виталик просто обкатывает технологию?)
Однозначно. Развод лохов через прозрачный ( во всех смыслах) тендер
Вот хай-тековский стеклянный мост построенный в Китае. Вид офигенный супер. Сложность явно гораздо выше. Китайский мост - цена 3,4 миллиона, длина 430 метров. Киевский мост - цена - 10 миллионов долларов, длина 212 метров Как так может быть такая разница в цене ? Плюс ничего не трескается.
freeze написав:Вот хай-тековский стеклянный мост построенный в Китае. Вид офигенный супер. Сложность явно гораздо выше. Китайский мост - цена 3,4 миллиона, длина 430 метров. Киевский мост - цена - 10 миллионов долларов, длина 212 метров Как так может быть такая разница в цене ? Плюс ничего не трескается.
trololo написав:езжу на старом турбо ваге (овер 10 лет) и вжизнь больше на японца не посмотрю (был до вага). слухи о ломучести слегка преувеличены, просто есть неудачные коробки и двигатели. надо знать что берешь. а япошки не ломаются, потому что там древние 4ступки и примитивные движки. ваг начинает пиликать, если лампочка в номере перегорела, или обогрев зеркала перетерся. на тайоте едешь и не знаешь, все ок нема полноценной диагностики, нема проблем с электрикой. хотя дело вкуса, конечно.
Ха ха поржал. Овер 10 лет ваг, вон овер 15 лет на литовцах ещё гоняют.