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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1066106710681069

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 152
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:07

  hume написав:
  airmax78 написав:Кстати, похожие прозрачные мосты должны соединить башни Тетриса и башни Таряна.

Оказывается там так близко посадка зданий, что хватит обычной стремянки из эпика.

Вот нечего поносить шедевры киевской архитектуры - что в Тетрисе, что в ТТ расстояния между башнями довольно приличные. И да, там будет красиво. В ТТ так вообще они закольцуют эти переходы и можно будет делать пробежки сквозь все три башни.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:27

  Mazay256 написав:В Украине запретят риелторов. Вместо них будут брокеры и агенты
https://ubr.ua/market/real-estate/v-ukraine-zapretjat-rieltorov-vmesto-nikh-budut-brokery-i-ahenty-3883125

Интересно, каким боком ФДМУ к риелторам? А хотят сделать схему как с оценкой родом из поздних 90-х. Хотя это все равно чуть лучше чем сейчас.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:35

  freeze написав:
  Serg-ik написав:
  antey1969 написав:Виталик просто обкатывает технологию?)

Однозначно. Развод лохов через прозрачный ( во всех смыслах) тендер


Вот хай-тековский стеклянный мост построенный в Китае. Вид офигенный супер. Сложность явно гораздо выше.
Китайский мост - цена 3,4 миллиона, длина 430 метров.
Киевский мост - цена - 10 миллионов долларов, длина 212 метров
Как так может быть такая разница в цене ? Плюс ничего не трескается.

https://www.youtube.com/watch?v=WLpOQV9AR7g

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стеклянный_мост_Чжанцзяцзе

кто-то где-то при разгоне новости на хайпе апшипся, цена того моста 66млн $, прям в педивикии и написано.

по сабжу: почти все застройщики с 1июня подымают цены
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:40

  Corpocrator написав:
  freeze написав:
  Serg-ik написав:Однозначно. Развод лохов через прозрачный ( во всех смыслах) тендер


Вот хай-тековский стеклянный мост построенный в Китае. Вид офигенный супер. Сложность явно гораздо выше.
Китайский мост - цена 3,4 миллиона, длина 430 метров.
Киевский мост - цена - 10 миллионов долларов, длина 212 метров
Как так может быть такая разница в цене ? Плюс ничего не трескается.

https://www.youtube.com/watch?v=WLpOQV9AR7g

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стеклянный_мост_Чжанцзяцзе

кто-то где-то при разгоне новости на хайпе апшипся, цена того моста 66млн $, прям в педивикии и написано.

по сабжу: почти все застройщики с 1июня подымают цены

Зато какая мощнейшая зрада вырисовывалась. Не такая, конечно, как Роттердам+, но тоже эмоциональная.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:58

  airmax78 написав:Зато какая мощнейшая зрада вырисовывалась. Не такая, конечно, как Роттердам+, но тоже эмоциональная.


Архитектором сооружения стал израильтянин Хаим Дотан. Проект и его реализация обошлись в 3,4 миллиона долларов.

https://fakty.ua/221294-v-kitae-otkryls ... -most-foto

На строительство моста было потрачено 3,4 млн долларов. Пол моста состоит из 99 прозрачных плит, изготовленных из трехслойного стекла.

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_i ... ina_bridge

Еще несколько сотен ссылок вылазит, не буду приводить.
freeze
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  #<1 ... 1066106710681069
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