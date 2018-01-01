Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Кстати, похожие прозрачные мосты должны соединить башни Тетриса и башни Таряна.
Оказывается там так близко посадка зданий, что хватит обычной стремянки из эпика.
Вот нечего поносить шедевры киевской архитектуры - что в Тетрисе, что в ТТ расстояния между башнями довольно приличные. И да, там будет красиво. В ТТ так вообще они закольцуют эти переходы и можно будет делать пробежки сквозь все три башни.
antey1969 написав:Виталик просто обкатывает технологию?)
Однозначно. Развод лохов через прозрачный ( во всех смыслах) тендер
Вот хай-тековский стеклянный мост построенный в Китае. Вид офигенный супер. Сложность явно гораздо выше. Китайский мост - цена 3,4 миллиона, длина 430 метров. Киевский мост - цена - 10 миллионов долларов, длина 212 метров Как так может быть такая разница в цене ? Плюс ничего не трескается.
Serg-ik написав:Однозначно. Развод лохов через прозрачный ( во всех смыслах) тендер
Вот хай-тековский стеклянный мост построенный в Китае. Вид офигенный супер. Сложность явно гораздо выше. Китайский мост - цена 3,4 миллиона, длина 430 метров. Киевский мост - цена - 10 миллионов долларов, длина 212 метров Как так может быть такая разница в цене ? Плюс ничего не трескается.