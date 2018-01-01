RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1067106810691070>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 152
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:07

  hume написав:
  airmax78 написав:Кстати, похожие прозрачные мосты должны соединить башни Тетриса и башни Таряна.

Оказывается там так близко посадка зданий, что хватит обычной стремянки из эпика.

Вот нечего поносить шедевры киевской архитектуры - что в Тетрисе, что в ТТ расстояния между башнями довольно приличные. И да, там будет красиво. В ТТ так вообще они закольцуют эти переходы и можно будет делать пробежки сквозь все три башни.
airmax78
 
Повідомлень: 30248
З нами з: 25.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 3621 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:27

  Mazay256 написав:В Украине запретят риелторов. Вместо них будут брокеры и агенты
https://ubr.ua/market/real-estate/v-ukraine-zapretjat-rieltorov-vmesto-nikh-budut-brokery-i-ahenty-3883125

Интересно, каким боком ФДМУ к риелторам? А хотят сделать схему как с оценкой родом из поздних 90-х. Хотя это все равно чуть лучше чем сейчас.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2983
З нами з: 19.09.10
Подякував: 486 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:35

  freeze написав:
  Serg-ik написав:
  antey1969 написав:Виталик просто обкатывает технологию?)

Однозначно. Развод лохов через прозрачный ( во всех смыслах) тендер


Вот хай-тековский стеклянный мост построенный в Китае. Вид офигенный супер. Сложность явно гораздо выше.
Китайский мост - цена 3,4 миллиона, длина 430 метров.
Киевский мост - цена - 10 миллионов долларов, длина 212 метров
Как так может быть такая разница в цене ? Плюс ничего не трескается.

https://www.youtube.com/watch?v=WLpOQV9AR7g

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стеклянный_мост_Чжанцзяцзе

кто-то где-то при разгоне новости на хайпе апшипся, цена того моста 66млн $, прям в педивикии и написано.

по сабжу: почти все застройщики с 1июня подымают цены
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 933
З нами з: 06.01.15
Подякував: 137 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:40

  Corpocrator написав:
  freeze написав:
  Serg-ik написав:Однозначно. Развод лохов через прозрачный ( во всех смыслах) тендер


Вот хай-тековский стеклянный мост построенный в Китае. Вид офигенный супер. Сложность явно гораздо выше.
Китайский мост - цена 3,4 миллиона, длина 430 метров.
Киевский мост - цена - 10 миллионов долларов, длина 212 метров
Как так может быть такая разница в цене ? Плюс ничего не трескается.

https://www.youtube.com/watch?v=WLpOQV9AR7g

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стеклянный_мост_Чжанцзяцзе

кто-то где-то при разгоне новости на хайпе апшипся, цена того моста 66млн $, прям в педивикии и написано.

по сабжу: почти все застройщики с 1июня подымают цены

Зато какая мощнейшая зрада вырисовывалась. Не такая, конечно, как Роттердам+, но тоже эмоциональная.
airmax78
 
Повідомлень: 30248
З нами з: 25.10.12
Подякував: 805 раз.
Подякували: 3621 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:58

  airmax78 написав:Зато какая мощнейшая зрада вырисовывалась. Не такая, конечно, как Роттердам+, но тоже эмоциональная.


Архитектором сооружения стал израильтянин Хаим Дотан. Проект и его реализация обошлись в 3,4 миллиона долларов.

https://fakty.ua/221294-v-kitae-otkryls ... -most-foto

На строительство моста было потрачено 3,4 млн долларов. Пол моста состоит из 99 прозрачных плит, изготовленных из трехслойного стекла.

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_i ... ina_bridge

Еще несколько сотен ссылок вылазит, не буду приводить.
freeze
4
 
Повідомлень: 11600
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3565 раз.
Подякували: 5191 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 20:22

  Serg-ik написав:
  antey1969 написав:обозвать народ неблагодарным бы...ом.

глядя на то кто и как демонтирует и монтирует эти стёкла, сомневаюсь с соблюдении технологий. Мастер ходит веничком машет, рабочие под телекамерами ( наверное, проклиная всех и вся) ножичком что то режут и ковыряют. А виноваты неблагодарные.


Думаю, там дело не только в пешеходах и автодороги под ним. Я вчера ощутил, и не только я один, как мост "играет". Если там беда с внутренней частотой колебаний, то при сильном ветре там не только стекла будут трескаться, а он вообще сам по себе развалится.
valentinius
 
Повідомлень: 107
З нами з: 24.03.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 20:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Mazay256 написав:В Украине запретят риелторов. Вместо них будут брокеры и агенты

представляю картину: Брокер, агент предлагает покупателю Оболонский бриз, Жемчужину Нивок, Науковый
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9166
З нами з: 10.06.11
Подякував: 166 раз.
Подякували: 793 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 20:45

  hume написав:
  trololo написав:езжу на старом турбо ваге (овер 10 лет) и вжизнь больше на японца не посмотрю (был до вага). слухи о ломучести слегка преувеличены, просто есть неудачные коробки и двигатели. надо знать что берешь. а япошки не ломаются, потому что там древние 4ступки и примитивные движки. ваг начинает пиликать, если лампочка в номере перегорела, или обогрев зеркала перетерся. на тайоте едешь и не знаешь, все ок :) нема полноценной диагностики, нема проблем с электрикой. хотя дело вкуса, конечно.

Ха ха поржал. Овер 10 лет ваг, вон овер 15 лет на литовцах ещё гоняют.


Официал, хайнлайн, меньше 8 сек до сотки)) реально даже и менять не хочется. Уже жду, чтобы поломался, с чистой совестью взять последнее поколение этой же тачки. Так не хочет гад
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4089
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1942 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 21:17

  trololo написав:
  hume написав:
  trololo написав:езжу на старом турбо ваге (овер 10 лет) и вжизнь больше на японца не посмотрю (был до вага). слухи о ломучести слегка преувеличены, просто есть неудачные коробки и двигатели. надо знать что берешь. а япошки не ломаются, потому что там древние 4ступки и примитивные движки. ваг начинает пиликать, если лампочка в номере перегорела, или обогрев зеркала перетерся. на тайоте едешь и не знаешь, все ок :) нема полноценной диагностики, нема проблем с электрикой. хотя дело вкуса, конечно.

Ха ха поржал. Овер 10 лет ваг, вон овер 15 лет на литовцах ещё гоняют.


Официал, хайнлайн, меньше 8 сек до сотки)) реально даже и менять не хочется. Уже жду, чтобы поломался, с чистой совестью взять последнее поколение этой же тачки. Так не хочет гад


Была Тойота Прадо, брал с нуля, проездил 7 лет , ноу проблем. А вообще сравнивать японцев с немцами это как сравнивать блондинок и брюнеток. Кому что нравиться.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33421
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3287 раз.
Подякували: 6447 раз.
 
Профіль
18
2
2
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 21:23

  Corpocrator написав:
  feeze написав:
Вот хай-тековский стеклянный мост построенный в Китае. Вид офигенный супер. Сложность явно гораздо выше.
Китайский мост - цена 3,4 миллиона, длина 430 метров.
Киевский мост - цена - 10 миллионов долларов, длина 212 метров
Как так может быть такая разница в цене ? Плюс ничего не трескается.

https://www.youtube.com/watch?v=WLpOQV9AR7g

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стеклянный_мост_Чжанцзяцзе

кто-то где-то при разгоне новости на хайпе апшипся, цена того моста 66млн $, прям в педивикии и написано.

по сабжу: почти все застройщики с 1июня подымают цены

У нас тоже не 10, а почти 16 (400 млн. гривен) и неизвестно еще, какой будет окончательная сумма.
И вы сравнили кое-что с пальцем.
Застройщики остантся в пролете. На вторичку спроса нет, все висит.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20547
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1227 раз.
Подякували: 2022 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1067106810691070>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1449, 1450, 1451
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14505 2384747
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 тра, 2019 21:27
hxbbgaf
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 180447
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 54301
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.