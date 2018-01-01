Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Кстати, похожие прозрачные мосты должны соединить башни Тетриса и башни Таряна.
Оказывается там так близко посадка зданий, что хватит обычной стремянки из эпика.
Вот нечего поносить шедевры киевской архитектуры - что в Тетрисе, что в ТТ расстояния между башнями довольно приличные. И да, там будет красиво. В ТТ так вообще они закольцуют эти переходы и можно будет делать пробежки сквозь все три башни.
antey1969 написав:Виталик просто обкатывает технологию?)
Однозначно. Развод лохов через прозрачный ( во всех смыслах) тендер
Вот хай-тековский стеклянный мост построенный в Китае. Вид офигенный супер. Сложность явно гораздо выше. Китайский мост - цена 3,4 миллиона, длина 430 метров. Киевский мост - цена - 10 миллионов долларов, длина 212 метров Как так может быть такая разница в цене ? Плюс ничего не трескается.
Serg-ik написав:Однозначно. Развод лохов через прозрачный ( во всех смыслах) тендер
Вот хай-тековский стеклянный мост построенный в Китае. Вид офигенный супер. Сложность явно гораздо выше. Китайский мост - цена 3,4 миллиона, длина 430 метров. Киевский мост - цена - 10 миллионов долларов, длина 212 метров Как так может быть такая разница в цене ? Плюс ничего не трескается.
antey1969 написав:обозвать народ неблагодарным бы...ом.
глядя на то кто и как демонтирует и монтирует эти стёкла, сомневаюсь с соблюдении технологий. Мастер ходит веничком машет, рабочие под телекамерами ( наверное, проклиная всех и вся) ножичком что то режут и ковыряют. А виноваты неблагодарные.
Думаю, там дело не только в пешеходах и автодороги под ним. Я вчера ощутил, и не только я один, как мост "играет". Если там беда с внутренней частотой колебаний, то при сильном ветре там не только стекла будут трескаться, а он вообще сам по себе развалится.
trololo написав:езжу на старом турбо ваге (овер 10 лет) и вжизнь больше на японца не посмотрю (был до вага). слухи о ломучести слегка преувеличены, просто есть неудачные коробки и двигатели. надо знать что берешь. а япошки не ломаются, потому что там древние 4ступки и примитивные движки. ваг начинает пиликать, если лампочка в номере перегорела, или обогрев зеркала перетерся. на тайоте едешь и не знаешь, все ок нема полноценной диагностики, нема проблем с электрикой. хотя дело вкуса, конечно.
Ха ха поржал. Овер 10 лет ваг, вон овер 15 лет на литовцах ещё гоняют.
Официал, хайнлайн, меньше 8 сек до сотки)) реально даже и менять не хочется. Уже жду, чтобы поломался, с чистой совестью взять последнее поколение этой же тачки. Так не хочет гад
trololo написав:езжу на старом турбо ваге (овер 10 лет) и вжизнь больше на японца не посмотрю (был до вага). слухи о ломучести слегка преувеличены, просто есть неудачные коробки и двигатели. надо знать что берешь. а япошки не ломаются, потому что там древние 4ступки и примитивные движки. ваг начинает пиликать, если лампочка в номере перегорела, или обогрев зеркала перетерся. на тайоте едешь и не знаешь, все ок нема полноценной диагностики, нема проблем с электрикой. хотя дело вкуса, конечно.
Ха ха поржал. Овер 10 лет ваг, вон овер 15 лет на литовцах ещё гоняют.
Официал, хайнлайн, меньше 8 сек до сотки)) реально даже и менять не хочется. Уже жду, чтобы поломался, с чистой совестью взять последнее поколение этой же тачки. Так не хочет гад
Была Тойота Прадо, брал с нуля, проездил 7 лет , ноу проблем. А вообще сравнивать японцев с немцами это как сравнивать блондинок и брюнеток. Кому что нравиться.
feeze написав: Вот хай-тековский стеклянный мост построенный в Китае. Вид офигенный супер. Сложность явно гораздо выше. Китайский мост - цена 3,4 миллиона, длина 430 метров. Киевский мост - цена - 10 миллионов долларов, длина 212 метров Как так может быть такая разница в цене ? Плюс ничего не трескается.