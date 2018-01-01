Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Corpocrator написав: по сабжу: почти все застройщики с 1июня подымают цены
Полазил по луну,помониторил дома,в которых я когда-то смотрел хату,присматривался,наталкивался на рекламу,был возле этих домов. Так вот к чему я веду,по 800-900 у.е. до торга есть обжитые дома,с заполнением кирпичём,заходи и делай ремонт,куча хат с засола по ценам,которые застройщики предлагают с поставкой через 2-3 года,причём это не современные омнострои из палок и экономией на всём,а заполнение кирпич,медная проводка,лифтов 3-4 на 100-130 квартир,МОПы тоже выглядят не как бедные родственники,локации тоже как правило лучше,ибо не было мордоров,а рулила точечная застройка. По 1000 есть варианты с ремонтом. Так что пусть поднимают хоть до уровня мацквы,сегодняшняя вторичка уже пожирает все эти "на эти 3% и живу",судя по стройкам краны еле шевелятся даже у застройщиков с незапятнанной репутацией,навернётся экономика,будет ещё веселее,а бюджет уже трещит по швам,плюс велосипедная партия добавит дровишек в "будеттолькодорожать"
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Corpocrator написав: по сабжу: почти все застройщики с 1июня подымают цены
Полазил по луну,помониторил дома,в которых я когда-то смотрел хату,присматривался,наталкивался на рекламу,был возле этих домов. Так вот к чему я веду,по 800-900 у.е. до торга есть обжитые дома,с заполнением кирпичём,заходи и делай ремонт,куча хат с засола по ценам,которые застройщики предлагают с поставкой через 2-3 года,причём это не современные омнострои из палок и экономией на всём,а заполнение кирпич,медная проводка,лифтов 3-4 на 100-130 квартир,МОПы тоже выглядят не как бедные родственники,локации тоже как правило лучше,ибо не было мордоров,а рулила точечная застройка. По 1000 есть варианты с ремонтом. Так что пусть поднимают хоть до уровня мацквы,сегодняшняя вторичка уже пожирает все эти "на эти 3% и живу",судя по стройкам краны еле шевелятся даже у застройщиков с незапятнанной репутацией,навернётся экономика,будет ещё веселее,а бюджет уже трещит по швам,плюс велосипедная партия добавит дровишек в "будеттолькодорожать"
Еще несколько сотен ссылок вылазит, не буду приводить.
Фризе, да ну это смешно. 424 метровый мост через ущелье глубиной 300 метров за стоимость постройки небольшого особняка. Там только работа кранов и машин стоила дороже. Какой-то фильтр из здравого смысла ведь надо включать.