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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1067106810691070

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 152
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 21:25

  Corpocrator написав:
по сабжу: почти все застройщики с 1июня подымают цены

Полазил по луну,помониторил дома,в которых я когда-то смотрел хату,присматривался,наталкивался на рекламу,был возле этих домов.
Так вот к чему я веду,по 800-900 у.е. до торга есть обжитые дома,с заполнением кирпичём,заходи и делай ремонт,куча хат с засола по ценам,которые застройщики предлагают с поставкой через 2-3 года,причём это не современные омнострои из палок и экономией на всём,а заполнение кирпич,медная проводка,лифтов 3-4 на 100-130 квартир,МОПы тоже выглядят не как бедные родственники,локации тоже как правило лучше,ибо не было мордоров,а рулила точечная застройка.
По 1000 есть варианты с ремонтом.
Так что пусть поднимают хоть до уровня мацквы,сегодняшняя вторичка уже пожирает все эти "на эти 3% и живу",судя по стройкам краны еле шевелятся даже у застройщиков с незапятнанной репутацией,навернётся экономика,будет ещё веселее,а бюджет уже трещит по швам,плюс велосипедная партия добавит дровишек в "будеттолькодорожать" :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 21:33

  somilitark написав:
  Corpocrator написав:
по сабжу: почти все застройщики с 1июня подымают цены

Полазил по луну,помониторил дома,в которых я когда-то смотрел хату,присматривался,наталкивался на рекламу,был возле этих домов.
Так вот к чему я веду,по 800-900 у.е. до торга есть обжитые дома,с заполнением кирпичём,заходи и делай ремонт,куча хат с засола по ценам,которые застройщики предлагают с поставкой через 2-3 года,причём это не современные омнострои из палок и экономией на всём,а заполнение кирпич,медная проводка,лифтов 3-4 на 100-130 квартир,МОПы тоже выглядят не как бедные родственники,локации тоже как правило лучше,ибо не было мордоров,а рулила точечная застройка.
По 1000 есть варианты с ремонтом.
Так что пусть поднимают хоть до уровня мацквы,сегодняшняя вторичка уже пожирает все эти "на эти 3% и живу",судя по стройкам краны еле шевелятся даже у застройщиков с незапятнанной репутацией,навернётся экономика,будет ещё веселее,а бюджет уже трещит по швам,плюс велосипедная партия добавит дровишек в "будеттолькодорожать" :lol:


А можно примеры на реальных адресах?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 21:44

  freeze написав:
  airmax78 написав:Зато какая мощнейшая зрада вырисовывалась. Не такая, конечно, как Роттердам+, но тоже эмоциональная.


Архитектором сооружения стал израильтянин Хаим Дотан. Проект и его реализация обошлись в 3,4 миллиона долларов.

https://fakty.ua/221294-v-kitae-otkryls ... -most-foto

На строительство моста было потрачено 3,4 млн долларов. Пол моста состоит из 99 прозрачных плит, изготовленных из трехслойного стекла.

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_i ... ina_bridge

Еще несколько сотен ссылок вылазит, не буду приводить.

Фризе, да ну это смешно. 424 метровый мост через ущелье глубиной 300 метров за стоимость постройки небольшого особняка. Там только работа кранов и машин стоила дороже. Какой-то фильтр из здравого смысла ведь надо включать.
airmax78
 
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  #<1 ... 1067106810691070
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