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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1067106810691070

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 152
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
43
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
11
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
8
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 21:25

  Corpocrator написав:
по сабжу: почти все застройщики с 1июня подымают цены

Полазил по луну,помониторил дома,в которых я когда-то смотрел хату,присматривался,наталкивался на рекламу,был возле этих домов.
Так вот к чему я веду,по 800-900 у.е. до торга есть обжитые дома,с заполнением кирпичём,заходи и делай ремонт,куча хат с засола по ценам,которые застройщики предлагают с поставкой через 2-3 года,причём это не современные омнострои из палок и экономией на всём,а заполнение кирпич,медная проводка,лифтов 3-4 на 100-130 квартир,МОПы тоже выглядят не как бедные родственники,локации тоже как правило лучше,ибо не было мордоров,а рулила точечная застройка.
По 1000 есть варианты с ремонтом.
Так что пусть поднимают хоть до уровня мацквы,сегодняшняя вторичка уже пожирает все эти "на эти 3% и живу",судя по стройкам краны еле шевелятся даже у застройщиков с незапятнанной репутацией,навернётся экономика,будет ещё веселее,а бюджет уже трещит по швам,плюс велосипедная партия добавит дровишек в "будеттолькодорожать" :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 21:33

  somilitark написав:
  Corpocrator написав:
по сабжу: почти все застройщики с 1июня подымают цены

Полазил по луну,помониторил дома,в которых я когда-то смотрел хату,присматривался,наталкивался на рекламу,был возле этих домов.
Так вот к чему я веду,по 800-900 у.е. до торга есть обжитые дома,с заполнением кирпичём,заходи и делай ремонт,куча хат с засола по ценам,которые застройщики предлагают с поставкой через 2-3 года,причём это не современные омнострои из палок и экономией на всём,а заполнение кирпич,медная проводка,лифтов 3-4 на 100-130 квартир,МОПы тоже выглядят не как бедные родственники,локации тоже как правило лучше,ибо не было мордоров,а рулила точечная застройка.
По 1000 есть варианты с ремонтом.
Так что пусть поднимают хоть до уровня мацквы,сегодняшняя вторичка уже пожирает все эти "на эти 3% и живу",судя по стройкам краны еле шевелятся даже у застройщиков с незапятнанной репутацией,навернётся экономика,будет ещё веселее,а бюджет уже трещит по швам,плюс велосипедная партия добавит дровишек в "будеттолькодорожать" :lol:


А можно примеры на реальных адресах?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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  #<1 ... 1067106810691070
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